Covid-19: Parintins será quarto município a receber mutirão de vacinas

A previsão é que sejam vacinadas pessoas a partir de 25 anos sem comorbidades | Foto: Reprodução

Manaus - A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Amazonas para que a pandemia deixe de fazer vítimas e as pessoas possam viver de forma seguras e livre de contaminações.

O governador Wilson Lima anunciou, na noite desta quinta-feira (17), que Parintins, na Região do Baixo Amazonas, será o quarto município a receber o mutirão para acelerar a imunização contra a Covid-19, Vacina Amazonas.

A vacinação tem previsão de acontecer dia 26, mas será confirmada durante live pelas redes sociais do governador Wilson Lima.

A ação, que é realizada por meio de parceria entre o Governo do Amazonas e as prefeituras. A previsão é que sejam vacinadas pessoas a partir de 25 anos sem comorbidades.

" Então, atenção meus amigos de Parintins: no dia 26 de junho Parintins vai parar. Estamos desembarcando aí, com as nossas equipes da Secretaria de Estado da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde, para uma grande campanha de vacinação " Wilson Lima, governador do AM

Wilson Lima destacou que, para os mutirões, o Estado tem destacado servidores de diversas secretarias que atuam como vacinadores, técnicos em triagem, cadastradores e tantas outras funções.

Outros municípios

Em Manacapuru e Novo Airão, a ação ocorrerá, simultaneamente, entre 8h e 17h. O público que comparecer aos locais de vacinação deve levar documento pessoal original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Mais de 200 servidores de diversas secretarias do Governo do Amazonas estão envolvidos nesta ação. São equipes de vacinadores, técnicos para triagem, cadastramento e apoio logístico, além daqueles que terão a atribuição de fazer o transporte, fornecer alimentação das equipes e garantir a segurança da ação nos municípios.

Em Manacapuru foram disponibilizadas 8.560 doses de vacina, com três locais de vacinação da grande ação do “Vacina Amazonas”. Um deles é o 9º Batalhão de Polícia Militar, que vai funcionar em sistema drive-thru.

Também haverá vacinação no Serviço Social do Comércio (Sesc) e no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva. Ao todo, serão montados 17 postos de vacinação, distribuídos nesses três locais.

Para Novo Airão foram disponibilizadas 1.430 doses e serão quatro postos na praça Hugo Carlos Frederico (a praça dos Dinossauros). E a ação será executada exclusivamente pelos profissionais do município.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manacapuru e Novo Airão recebe mutirão de vacinação no AM