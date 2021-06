Prefeitura de Manaus inicia recuperação da avenida das Torres

A ação faz parte do “Pacote de Obras de Verão | Foto: Semcom

Manaus - O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanharam na noite desta quinta-feira, 17/6, o início da revitalização do asfaltamento da avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, que interliga as zonas Norte e Centro-Sul. A ação faz parte do “Pacote de Obras de Verão” da prefeitura, que integra o Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o "Mais Manaus", lançado na manhã de hoje.



"Estamos iniciando os trabalhos do Mais Manaus, de recuperação de 10 mil ruas na nossa cidade. Esse é o trabalho de fresagem e recapeamento da avenida das Torres, nos dois sentidos da via. Serão 15 quilômetros recapeados, no trecho da avenida Timbiras até o Coroado. Nós vamos fazer esse trabalho em outras avenidas também. Juntamente com a secretaria de Infraestrutura, o secretário Marcos Rotta e toda sua equipe, estamos trabalhando por uma Manaus melhor", disse David.

A determinação do prefeito David é que esse programa chegue aos becos e vielas da cidade de Manaus, para levar infraestrutura e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas | Foto: Semcom

A obra vai revitalizar os trechos entre a avenida Timbiras e o bairro Coroado, na zona Leste, um dos mais movimentados da capital e que apresenta maior deterioração da via. Ao todo, nos dois sentidos, serão recuperados aproximadamente 15 quilômetros de pista, com serviços de fresagem, recapeamento e sinalização de trânsito.

"Um plano ousado foi lançado hoje pelo prefeito David, em meio à pandemia, a maior enchente da história e a uma crise econômica que passa o município de Manaus. Isso mostra primeiro a firmeza e o pulso do prefeito David, que mesmo diante de tantas adversidades, tem a coragem de enfrentar essa ousadia e esse desafio. Estamos iniciando hoje pela avenida das Torres, mas a determinação do prefeito é que a gente não esqueça nenhum local de Manaus", afirmou Rotta.

Obras iniciaram nesta quinta-feira | Foto: Semcom

Ações

O “Pacote de Obras de Verão” vai promover ações de tapa-buracos e de revitalização em pelo menos 10 mil ruas e prevê ainda a recuperação de meio-fio, calçadas e sarjetas, ao longo dos trechos beneficiados. As ruas a serem atendidas já estão sendo mapeadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e a meta determinada pelo prefeito David Almeida e por Marcos Rotta é que as ações sejam concluídas nos primeiros 24 meses de mandato.

De acordo com o vice-prefeito Marcos Rotta, as obras não se limitarão às vias principais, mas atenderão também as ruas internas dos bairros.

“Nós vamos chegar com esse Pacote de Verão aonde moram as pessoas, nos pequenos comércios, onde temos cadeirantes, muitas vezes idosos, que enfrentam problemas em suas ruas ou até em seus becos. A determinação do prefeito David é que esse programa chegue aos becos e vielas da cidade de Manaus, para levar infraestrutura e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou.

