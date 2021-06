Manaus: moradores do Tarumã recebem nova rede de abastecimento

A obra foi entregue pelo prefeito de Manaus, David Almeida | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - A distribuição de água para comunidades promove qualidade de vida, saúde e bem-estar. É um serviço fundamental para a vida e dia a dia da população.

Mais de 20 mil moradores de comunidades do Tarumã são beneficiados a partir desta sexta-feira (18) pela nova rede de abastecimento de água .

A obra foi entregue pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que ressaltou a importância da ação para dar mais dignidade e qualidade de vida para os moradores da localidade.

" Essa sinergia, essa parceria faz com que nós possamos avançar a cada dia, a cada semana, a cada mês em metas para melhorar a qualidade de vida do povo de Manaus " David Almeida, Prefeito de Manaus

O novo sistema construído engloba a infraestrutura completa para captar e distribuir água para quatro comunidades no Tarumã: Parque Rio Solimões, Parque Riachuelo 1 e 2 e Portal do Tarumã, beneficiando os moradores da região, que, até hoje, contavam apenas com poços artesianos particulares para conseguir água.

De acordo com a empresa, foram construídos três poços tubulares profundos de 200 metros para captação, 27 mil metros de redes de distribuição e um reservatório de 2,5 milhões de litros. Quase 3 mil ligações já foram cadastradas nas comunidades.

Os moradores aptos ao benefício da Tarifa Social de Água, que garante 50% de desconto nas faturas, também estão sendo cadastrados.

O chefe do Executivo municipal explicou que Manaus saiu de 12% para 22% na cobertura de saneamento . David Almeida afirmou que o objetivo é chegar aos 30% até o final deste primeiro ano de sua administração.

Durante a entrega, o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada, ressaltou o compromisso da empresa de qualificar os serviços prestados à população manauara.

"Estamos muito felizes por levar esse sistema de abastecimento de água para a população. Sabemos o quanto eles precisam e, juntos com a prefeitura, conseguimos viabilizar essa área para construímos um reservatório de 2,5 milhões. Isso é responsabilidade social", finalizou.

