Túnel Verde de Itacoatiara destaca-se pela importância histórica

Para os moradores, o túnel da Avenida Parque é um cartão postal único no Brasil | Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM) - A cidade de Itacoatiara (a 270 km da capital) conta com um dos pontos turísticos mais belos do Amazonas, o Túnel Verde da Avenida Parque, localizado no Centro do município. Fundada no ano de 1870, e inaugurada pelo, na época, Presidente da Câmara Municipal da antiga “Vila de Serpa”, Elias Pinto de França, é o principal cartão postal de Itacoatiara, além de patrimônio cultural.

A área é frequentada por moradores e visitantes para realizações de caminhadas, fotografias, além de local de comércio de rua. Vendedores aproveitam o fluxo de pessoas que transitam pelo local para comercializarem seus produtos, proporcionando para todos um espaço agradável e de grande importância para a economia da cidade.

Relevância

Para o fotógrafo paulista Gérson Marques Carriel, de 54 anos, que atua há 31 anos na cidade, a Avenida Parque é um cartão postal único no Brasil. “Ela é um chamariz para as pessoas que nunca viram uma avenida toda arborizada. Eu creio que é uma das únicas do Brasil e com isso se torna muito relevante para o município. Gosto de fotografar dentro e na frente do túnel, sem contar que eu uso a Avenida Parque para fazer meus exercícios e minhas caminhadas”, disse o profissional, que já foi homenageado com o título de “Cidadão Itacoatiarense”.

Autor de 18 livros, o historiador, membro da Academia Itacoatiarense de Letras (AIL) e secretário de cultura de Itacoatiara, Francisco Gomes da Silva, considera a Avenida Parque muito importante para o município. “Ela possibilita o trânsito fácil entre o Norte e o Sul da nossa cidade e aumenta o amor e a autoestima de todos os itacoatiarenses. Graças a sua importância e a sua monumentalidade ela identifica bem a relevância e a grandeza da cidade de Itacoatiara”, afirmou o historiador.

História

Segundo Gomes, o túnel que caracteriza a Avenida Parque é considerado um dos mais belos do nosso país. “O Túnel Verde é inspirado na avenida principal de Paris na França, a famosa Champs-Élysées. Isaque Perez conheceu Paris e se encantou com a beleza e a organização daquela avenida e, ao ser eleito prefeito, implantou o mesmo projeto arquitetônico no município em 1928, durante seu governo. O Túnel Verde possui a extensão 1.830 metros, com 380 Oitizeiros formando um jardim de ponta a ponta”, acrescentou.

Túnel Verde possui a extensão 1.830 metros, com 380 oitizeiros | Foto: Divulgação

Investimento

A jovem Evelly Caroline Leal Nogueira, 21 anos, caminha na avenida de três a cinco vezes na semana, e sugere melhorias para o local atender melhor os praticantes de exercícios físicos.

“Precisa de mais iluminação por toda a avenida, pois existem alguns pontos que são bem escuros e ficamos com medo de assaltos no período da noite, tinham que investir mais em jardins, isso tornaria o lugar mais lindo, seria ótimo também um bebedouro porque tem muita gente que pratica caminhadas e corridas na parte central”, disse.

Segundo o secretário de cultura municipal, Francisco Gomes, a Avenida Parque passará por intervenções paisagísticas que darão mais visibilidade a sua importância cultural, histórica e turística.

“Ela vai consistir de iluminação, melhoramento do leito do passeio central e uma novidade, nós vamos colocar dois bustos em suas laterais ao lado da Catedral, homenageando quem abriu a estrada dando origem a Avenida e a quem deu início a urbanização, no caso o Túnel Verde. Os dois bustos serão antecedentes com placas históricas com toda a história resumida do local, dando maior evidência cultural para todos”, afirmou.

Papel econômico

Conforme Francisco, por guardar uma grande parte do comércio de Itacoatiara, a avenida é importante financeiramente para a cidade. “Isso possibilita crescimento dos recursos para os empresários que ali estão localizados, além dos impostos que são aplicados no embelezamento da cidade e recursos que se transformam em progressos social e econômico”, declarou.

Vendedor ambulante há 17 anos, João Maía Glória, de 49 anos, sustenta os nove filhos a partir de vendas feitas aos frequentadores da Avenida Parque. “A rua é a principal da cidade e isso ajuda muito nas minhas vendas e quando preciso ficar aqui uma manhã inteira essas árvores ajudam bastante também, por nos proteger do sol. É muito bom vender aqui, as pessoas ajudam e, com o dinheiro que ganho, eu consigo sustentar a minha família”, afirmou o comerciante de rua.

Valorização

O secretário pede que os moradores de Itacoatiara valorizarem seus pontos turísticos, sua história, os avanços e as conquistas da cidade. “Devemos ter orgulho desta importante via pública, porque ela é inegavelmente uma das mais importantes do mundo, além de um potencial histórico e turístico fantástico, ela identifica bem o valor do itacoatiarense e valoriza a nossa autoestima, que favorece o progresso e o desenvolvimento social”, finaliza.

