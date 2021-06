Wilson Lima aumenta em 23% repasses de recursos para o interior do AM

Comparados os primeiros cinco meses do ano de 2021 com o mesmo período de 2020, houve incremento de mais de 23,3% nos repasses aos 62 municípios do estado. | Foto: Secom

Com a alta na arrecadação estadual, a despeito da crise econômica advinda da pandemia da Covid-19, o governador do Amazonas, Wilson Lima, determinou o aumento do valor dos repasses constitucionais para os municípios do interior do estado.

Comparados os primeiros cinco meses do ano de 2021 com o mesmo período de 2020, houve incremento de mais de 23,3% nos repasses aos 62 municípios do estado.

“Mesmo com os impactos da pandemia de Covid-19 na nossa atividade econômica, a gente tem conseguido melhorar a gestão das contas públicas, e com isso a gente também consegue aumentar os repasses, reforçando também a economia dos municípios do interior", destacou Wilson Lima.

De acordo com dados do Portal da Transparência Fiscal do Amazonas, de janeiro a maio de 2021, foram repassados R$ 1,334 bilhão para as prefeituras de Manaus e do interior do estado, contra R$ 1,08 bilhão no mesmo período do ano passado.

O secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, Alex Del Giglio, considera o crescimento “expressivo”, em especial quando comparado a gestões governamentais anteriores. “Isso se deve, sobretudo, a uma política tributária mais austera, aos ajustes tributários e aos maiores controles da arrecadação”, declarou.

Além dos repasses constitucionais, o governador Wilson Lima liberou, no primeiro semestre de 2021, R$ 50 milhões para o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

Foram realizados dois repasses dos R$ 160 milhões do fundo que serão destinados às prefeituras do interior para reforçar a rede de assistência à saúde no ano de 2021.

