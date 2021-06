Auxílio Conectividade é ampliado e benefício atinge 10 mil servidores

A ampliação tem como base que a atividade pedagógica de forma híbrida requer dos docentes acessos a plataformas digitais | Foto: Divulgação

Manaus - O “Auxílio Conectividade” foi ampliado pelo prefeito David Almeida e passará a beneficiar mais de 10 mil servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A alteração, que está no decreto nº 5.097, publicado na quinta-feira (17) no Diário Oficial do Município (DOM), passa a incluir assessores que atuam nas Divisões Distritais Zonais (DDZs), nos Centros Municipais de Atendimento Sociopsicopedagógicos (CEMASPs) e na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM).

" O Auxílio Conectividade vai ajudar os servidores da Educação a melhorarem cada vez mais a qualidade do ensino. E decidi ampliar o benefício para que cada vez mais profissionais tenham acesso à internet. Com esse valor, disponibilizado mensalmente, eles conseguirão produzir mais conteúdos e facilitar o ensino dos estudantes " David Almeida, prefeito de Manaus





Os novos beneficiários irão receber o valor de R$ 70, diretamente no contracheque, a partir de julho. Professores, pedagogos e servidores administrativos da Semed recebem o auxílio desde abril, com retroativo de março.

A ampliação tem como base que a atividade pedagógica de forma híbrida requer dos docentes acessos a plataformas digitais, vídeos educativos, pesquisas, inserção de informações sobre frequência digital e objetos do conhecimento ministrados, além de gerenciamento da sala de aula virtual em redes sociais.





Segundo o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, a alteração surgiu da necessidade de proporcionar aos profissionais da educação, em efetivo exercício, ajuda financeira para contratação de serviços de dados de internet.

" O prefeito David Almeida decidiu ampliar esse benefício a todos os assessores das Divisões, dos Cemasps, que é muito importante e também aos assessores da DDPM. Essa ação vem junto com o decreto anterior aumentar ainda mais o número de docentes com mais condições de trabalho, por isso esse é um programa de sucesso " ,





O recurso destinado ao pagamento do benefício é de R$ 10 milhões, remanejado do Programa de Trabalho Orçamentário de Manutenção do Programa Transporte Escolar, como explica o subsecretário municipal de Administração e Finanças da Semed, Lourival Praia.

“Essa alteração está prevista no orçamento. Quando o programa foi criado, esperávamos pagar R$ 10 milhões anual. Por mês estávamos pagando cerca de R$ 725 mil, ou seja, tínhamos margem para fazer essa alteração e com isso incluímos mais 461 servidores da educação e agora temos um total de 10.828 trabalhadores da rede municipal atendidos com o auxílio”, esclareceu Praia.





