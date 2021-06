Moradores da zona Leste de Manaus recebem cartões do Auxílio Enchente

As ações de entrega dos cartões do Auxílio Estadual Enchente em Manaus continuam. Nesta sexta-feira (18/06), mais de 900 pessoas receberam cartões com crédito de R$ 300, em parcela única, além de cestas básicas. | Foto: Secom

Manaus - As ações de entrega dos cartões do Auxílio Estadual Enchente em Manaus continuam. Nesta sexta-feira (18), mais de 900 pessoas receberam cartões com crédito de R$ 300, em parcela única, além de cestas básicas para garantia da segurança alimentar e nutricional diante do quadro de cheia histórica.

A ação foi realizada pela Defesa Civil do Amazonas, com apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que deu suporte e orientação às equipes que atendiam famílias previamente cadastradas para o recebimento do auxílio. A atividade aconteceu nos bairros Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo, ambos localizados na zona leste de Manaus.

Ao todo, foram entregues 231 cartões ao longo do dia nos dois pontos de atendimento. Na Escola Municipal São Sebastião, no Puraquequara, foram distribuídos 135 cartões para o bairro e comunidades ribeirinhas adjacentes. Já na Paróquia Nossa Senhora das Graças, local escolhido para a entrega do benefício no bairro Colônia Antônio Aleixo, foram 96 cartões.

De acordo com Ítala Rodrigues, que coordena o Projeto de Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica na Seas, as equipes estavam preparadas e empenhadas em atender todas as pessoas nesta sexta-feira.

“Temos moradores de comunidades ribeirinhas que se deslocaram de barco até aqui para receberem o cartão. Nossas equipes da Seas e Defesa Civil estavam de prontidão para todos aqueles que chegaram. É uma grande alegria ver as pessoas felizes com essa ajuda. É perceptível a diferença que vai fazer na vida dessas famílias”, disse.

*Com informações da assessoria.

