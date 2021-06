Cartões do Auxílio Emergencial Enchente são entregues em Manacapuru

Manaus - A vacinação segue em todo o estado. Dados fornecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) mostram que 1.648.208 pessoas já foram vacinadas até a sexta-feira (18). Neste fim de semana se espera que esse número aumente já que a campanha de vacinação continua, e muitos postos foram montados nos 62 municípios do Amazonas.

Neste sábado (19), o governador do Amazonas, Wilson Lima coordenou ações da Operação Enchente 2021 no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus). Com agentes da Defesa Civil do Amazonas e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) o governador acompanhou pessoalmente a ação Vacina Amazonas. Na ocasião, o governador aproveitou para distribuir cartões do Auxílio Estadual Enchente e visitou algumas famílias que tiveram suas casas totalmente inundadas pela cheia, a maior já registrada no estado.

" Aqui são pouco mais de 9 mil famílias que estão sendo beneficiadas com esse nosso Auxílio Estadual Enchente, um valor de R$ 300, que as famílias podem usar para comprar aquilo de que elas estão mais necessitadas nesse momento. E tem um diferencial em relação aos outros anos: é que essa ajuda está chegando no momento em que as pessoas precisam, e o dinheiro vai ser injetado aqui município " Wilson Lima, Governador do Amazonas

A dona de casa Francisca Pereira foi uma das moradoras visitadas pelo governador. Residente do bairro São Francisco, um dos pontos mais afetados pela enchente no município, ela comemorou o recebimento do Auxílio Enchente e de alimentos das mãos de Wilson Lima, o que segundo ela foi a realização de um sonho.

" Ele veio aqui na minha casa, viu a minha situação. Estou muito feliz com isso, porque eu não esperava. Eu pensava em quando ia chegar esse dia, que eu ia morrer e não conseguir, eu tinha esperança, mas hoje eu consegui, eu estou alegre, estou feliz " Francisca Pereira, Moradora de Manacapuru

Cartão

Segundo a Defesa Civil, os 9.600 cartões distribuídos na ação irão beneficiar cerca de 38.400 pessoas em Manacapuru. Ao todo, por meio do auxílio, o Governo do Estado está injetando R$ 2.880.000,00 na área social, com reflexo também na economia local.

Cada cartão conta com o valor de R$ 300, pagos em parcela única. Os beneficiários podem usar os recursos para a aquisição de itens da cesta básica, de higiene pessoal e material de construção. Até o momento, 50 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente já foram entregues em todo o estado. A meta é chegar a 100 mil cartões em todos os municípios atingidos pela cheia.





Convênio

O Governo do Amazonas já efetuou o repasse no valor de mais de R$ 5,9 milhões em convênios firmados para atendimento da população atingida pela cheia em 13 municípios. A ação também contempla a doação de 5 mil cestas básicas para famílias de agricultores familiares e pequenos produtores rurais que tiveram suas casas, plantações e criações levadas ou prejudicadas pela inundação e que, portanto, se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.





ADS

Juntamente à Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), o governador Wilson Lima também realizou a doação de pescados e produtos da agricultura familiar (frutas, verduras, legumes e hortaliças) para 30 famílias carentes em situação de vulnerabilidade, adquiridos de pescadores artesanais e produtores locais do município.

