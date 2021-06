Manaus chega a marca de um milhão de doses de vacina aplicadas

Manaus - a capital do Amazonas alcançou neste sábado (19) a marca de um milhão de aplicações de vacinas contra a covid-19. Os números representam 699 mil aplicações de primeira e 309,5 mil de segunda dose. A prefeitura ampliou neste final de semana o público apto a tomar o imunizante para pessoas a partir de 34 anos, sem comorbidades, o que acelerou a contagem de vacinas aplicadas.

Número foi alcançado na tarde deste sábado (19) | Foto: Divulgação

"Estamos em um momento histórico e queremos alcançar a marca de 1 milhão de doses aplicadas ainda hoje. Para isso, estamos diminuindo para 34 anos a faixa etária. Estamos com 29 postos preparados para atender a população. Queremos atingir mais essa meta e fazer uma grande comemoração no final da tarde deste sábado", destacou o prefeito de Manaus Davi Almeida horas antes de a marca ser atingida.

Em uma rede social o prefeito de Manaus é visto ao lado do procurador-geral do município Marco Aurélio Choy comemorando quando o vacinômetro atingiu a marca.

Operação

Para esse grande mutirão de vacinação, a Prefeitura de Manaus montou uma super estrutura para este sábado de intensificação vacinal. Além dos sete pontos tradicionais, em operação desde o início da campanha, estão funcionando, entre as 9h e 17h, outras 21 unidades que, juntas, têm capacidade para atender 50 mil pessoas. São três grandes pontos estratégicos, cinco escolas e 13 unidades de saúde distribuídas nas quatro zonas geográficas da cidade.

Para o atendimento, estão sendo mobilizadas 335 equipes formadas por mais de 2 mil pessoas, entre vacinadores, registradores, triadores e apoiadores, que estão realizando desde a recepção dos usuários, até a aplicação das doses. Além dos servidores da Semsa, a ação conta com a participação de membros de instituições parceiras, como Marinha, Exército e Aeronáutica.

As pessoas que estão nas faixas etárias contempladas devem realizar o cadastro no Imuniza Manaus e levar os documentos obrigatórios: identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

A lista completa dos postos de vacinação, com os endereços e horários de funcionamento, pode ser consultada no site da Semsa ou diretamente neste link.

A assessoria da Prefeitura de Manaus também divulgou vídeo em que David Almeida (Avante-AM) aparece ao lado da pessoa que tomou a dose 'um milhão'. Assista:

