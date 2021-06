Sine-AM divulga lista dos selecionados para vagas dos cursos do CETAM

A lista tem mais de mil aprovados | Foto: Divulgação

Manaus - O Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine-AM), órgão gerenciado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), divulga lista dos candidatos aprovados nas mil vagas para os cursos de qualificação oferecidos pelo Sine-AM em parceria com Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), nesta segunda-feira (21/06), a partir das 15h.

Os candidatos que realizaram a inscrição devem acessar o Portal do Trabalhador e conferir a lista com os nomes dos selecionados para os cursos de Agente de Inspeção da Qualidade, Agente de Portaria, Almoxarife, Assistente Administrativo, Atendente de Farmácia, Estoquista, Informática Básica e Avançada, Língua Brasileira de Sinais, Operador de Caixa e Repositor de Mercadorias.

A lista dos matriculados será divulgada no dia 25 de junho, também no Portal do Trabalhador, e o início dos cursos ocorrerá no dia 28 de junho, conforme consta no cronograma anexado no edital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Oportunidade: Sine Manaus oferta 208 vagas de trabalho em Manaus

À procura de emprego? Sine oferta 264 vagas em Manaus nesta sexta