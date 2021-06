Alojamento Indígena em São Gabriel da Cachoeira é reformado

| Foto: Divulgação/Seinfra

São Gabriel da Cachoeira (AM)- Avança em 42% a reforma do Alojamento de Trânsito Indígena , em São Gabriel da Cachoeira, município na região do Alto Rio Negro, distante 852 quilômetros da capital amazonense, Manaus.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), realiza a obra com investimento no valor de R$ 672.539,26.

O contrato de reforma do Alojamento de Trânsito Indígena, situado na rua Missionária Ruth, bairro Dabaru, contempla a reforma de três unidades, que servem de alojamento aos indígenas do Alto Rio Negro, quando estão na sede do município para tratamento de saúde ou outras situações.

Foram realizados os serviços de demolição de paredes e painéis, troca de esquadrias, execução da estrutura metálica e instalação da telha termoacústica da cobertura, contrapiso e construção das áreas de apoio (cozinha e banheiros).

A próxima etapa consiste nos serviços de aplicação de piso de alta resistência e resinado, pintura e instalações elétricas.

Para o secretário de infraestrutura, Carlos Henrique Lima, essa obra é de grande importância e de reconhecimento para os aldeados de São Gabriel da Cachoeira.

" Esse é um compromisso do governador Wilson Lima em proporcionar melhorias na vida da população amazonense. Grande parte dos habitantes do município de São Gabriel é indígena, e esse alojamento serve de apoio para quando eles precisarem se deslocar até a sede " Carlos Henrique, secretário de infraestrutura

Situado no extremo noroeste do Amazonas, na região da Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira conta com uma população de 46.303 habitantes (74% indígena), de acordo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

