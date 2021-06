AM-010: reforma vai gerar 10 mil empregos e custar mais R$ 360 milhões

As obras serão executadas do Km 13 ao Km 263,40 | Foto: Divulgação

Construída na década de 60, a rodovia estadual AM-010, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, não havia recebido nenhuma obra de grande porte que recuperasse integralmente o pavimento e reabilitasse sua estrutura.

E após meses de negociações, o Governo do Amazonas finalizou a solicitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) referente ao processo licitatório da Reforma e Modernização da estrada, que estava em análise no Centro de Serviços Compartilhados (CSC).

O processo já está na Seinfra para dar início aos procedimentos legais necessários para a elaboração do contrato, que em breve deverá ser assinado.

Investimento

A obra de reforma e modernização da AM-010 será realizada com investimento de R$ 366.051.861,42, sendo R$ 220 milhões oriundos de uma emenda parlamentar, e o restante de recursos próprios.

Com esse investimento, a obra irá gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, movimentando todos os setores das cidades contempladas direta ou indiretamente pela rodovia.

Serviços

As obras serão executadas do Km 13 ao Km 263,40 e incluirão o alargamento da pista, que passa a ter 11 metros de largura, contando com mais 1,5 metro de cada lado nos acostamentos; pista de rolamento com sete metros de largura, sendo 3,5 metros de cada lado.

A pista terá tratamento superficial duplo com brita, que consiste em uma mistura de material betuminoso em duas camadas, com a aplicação de mais cinco centímetros de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), proporcionando uma espessura total de quase dez centímetros, sinalização horizontal e vertical, incluindo a pintura de faixas reflexivas em 250,40 quilômetros da via.

Para dar agilidade aos trabalhos, a Seinfra trabalhará com cinco frentes de obra distintas entre a capital e a sede do município de Itacoatiara.

Benefícios

A nova AM-010 proporcionará mais segurança no tráfego dos motoristas, reduzindo os índices de acidentes nas vias, promoverá mais agilidade ao trânsito, além de contribuir para a distribuição das mercadorias dos municípios contemplados, como a produção hortifrutigranjeira de Itacoatiara e a produção de laranja de Rio Preto da Eva.

Histórico

Rodovia Deputado Vital de Mendonça, nome oficial da Estrada de Itacoatiara, foi idealizada ainda no século XIX, pelo engenheiro Torquato Tapajós, que viveu entre 1853 e 1897. O início da construção da AM-010 aconteceu na primeira gestão do governador Plínio Coelho, entre 1955 e 1959. Os trabalhos prosseguiram nos governos de Gilberto Mestrinho e no segundo mandato de Plínio Coelho. A abertura completa da estrada Manaus/Itacoatiara, só aconteceu no governo de Artur César Ferreira Reis, a partir de 1964. A pista foi pavimentada na gestão do governador Enoque Reis, entre 1975 e 1979.

*Com informações da assessoria

