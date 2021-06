Prefeitura reforça a importância da vacinação contra a Influenza

MANAUS - A Prefeitura de Manaus prossegue com a imunização contra a Influenza em 171 salas de vacinação disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A campanha, que teve início no dia 12 abril e se estende até o dia 9 de julho, já imunizou 217.309 pessoas dos grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde. A população total estimada para os grupos prioritários é de 642 mil pessoas e, de acordo com a Semsa, a meta é vacinar 90% desse público.

A vacina contra a Influenza está sendo oferecida no horário das 8h às 16h, sendo que dez unidades de saúde funcionam em horário ampliado, das 7h às 22h. A lista completa das salas de vacina pode ser acessada pelo link https://bit.ly/3znTw3Z

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça a necessidade da vacinação contra os vírus da gripe Influenza, doença que apresenta alto potencial de transmissão e que responde por altas taxas de hospitalizações, podendo levar a óbito. Como a procura pelo imunizante ainda está abaixo do esperado, a secretária pede a adesão das pessoas à campanha, para que se protejam contra a doença.

“Eu apelo aos integrantes dos grupos de risco para a Influenza que priorizem sua vacinação para reduzir a possibilidade de desenvolver infecções relacionadas ao vírus e também para contribuir para o diagnóstico diferencial da Covid-19. O prefeito David Almeida nos determinou que estruturássemos toda a rede de atendimento de forma que a administração da vacina aconteça de forma rápida e tranquila”, salientou.

O público-alvo da campanha é formado por crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes, puérperas, professores que estão na ativa, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente (PcD), caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Quem tomou a vacina contra a Covid-19 precisa aguardar um intervalo mínimo de 14 dias para poder se vacinar contra a gripe Influenza.

Documentação

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identidade, cartão de vacina e, se for o caso, o contracheque ou a carteira de trabalho que comprove o vínculo empregatício, ou no caso dos caminhoneiros, apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria D ou E.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado – 7h às 22h:

Zona Leste

UBS Alfredo Campos, bairro Zumbi 2

UBS Dr. José Amazonas Palhano, bairro São José 2

UBS Maria Leonor Brilhante, bairro Tancredo Neves

Zona Norte



UBS Áugias Gadelha, bairro Cidade Nova 1

UBS Balbina Mestrinho, bairro Cidade Nova

UBS Major Sálvio Belota, bairro Santa Etelvina

Zona Sul



UBS José Rayol Dos Santos, bairro Chapada

UBS Morro da Liberdade, bairro Morro da Liberdade

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão, bairro Glória;

UBS Leonor de Freitas, Compensa 2

Demais Unidades

A lista completa das salas de vacina está no link https://bit.ly/3znTw3Z

