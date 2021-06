Moradores de Manacapuru reclamam falta de assistência da prefeitura

Famílias têm reclamado da falta de assistência da Prefeitura Municipal de Manacapuru | Foto: Divulgação

Manacapuru – Para auxiliar famílias afetadas pela cheia do Rio Negro e do Solimões, o Governo Federal enviou recursos para três municípios do Amazonas, que se encontraram em situação emergencial. Manacapuru (a 98,8 quilômetros de Manaus) recebeu a maior parte, chegando a mais de R$ 1,9 milhão.



No entanto, famílias prejudicadas pela cheia do Rio Solimões no município, de 98 mil habitantes, têm reclamado da falta de assistência da Prefeitura Municipal de Manacapuru. Esse é o caso da professora Joana Ferreira, de 35 anos, que questiona para onde foi a verba federal, se a população não está sendo atendida.

" Eu não vejo a prefeitura fazendo nada, além de construir pontes de madeira, estas que são madeiras apreendidas e doadas. As famílias estão sendo prejudicadas, porque, algumas doações vêm de instituições, que solidarizaram com a situação. O apoio da prefeitura é quase inexistente " Joana Ferreira, Moradora de Manacapuru

Quem vive na pele o drama de ver parte da casa embaixo d’água sem poder fazer nada, sabe como qualquer ajuda é bem-vinda nesses momentos. Há quase dez dias, Maria da Silva, 68, moradora de um dos bairros afetados, compareceu ao local onde a Defesa Civil do município realizava o cadastro para receber os R$ 300 do benefício.

" É uma situação humilhante, porque a água interdita todo o funcionamento da casa. Não sou aposentada e não trabalho mais fora, só em casa. Estou esperando a visita do órgão, mas, até agora, nada. " Maria da Silva, Moradora de Manacapuru

No entanto, Maria ainda aguarda a visita da equipe para verificação das condições da casa, o que não havia acontecido até o fechamento desta matéria. Com o assoalho tomado pela água, a família não pode usar as pias e nem o vaso sanitário.

Maria ainda ressalta que, de todo o bairro afetado onde mora, só uma vizinha recebeu o auxílio. Como o nível do rio está baixando, ela diz ser um bom sinal, por outro lado, se a equipe da Defesa Civil for até sua casa, vai dizer que não será mais necessário receber a verba. “Parece que estão enrolando, porque essa é a sensação que eu tenho. E olha que moro em um dos bairros mais afetados”, lamenta a moradora.

Além da assistência, o valor também foi destinado para a locação de barcos e lanchas | Foto: Divulgação/Islânia Lima

A proposta do recurso federal, enviado pela Defesa Civil Nacional em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é justamente para as prefeituras atendidas providenciarem compras de kits de alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório. Além da assistência, o valor também foi destinado para a locação de barcos e lanchas.

Até o fechamento desta matéria, não houve prestações de contas por parte da assessoria da prefeitura, após ser contatada.

