Vacina da Pfizer será aplicada em jovens de 25 a 29 anos em Parintins

A informação foi confirmada pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Parintins. Serão utilizadas aproximadamente 12 mil doses para esta faixa etária, sendo seis mil Astrazeneca Oxford e seis mil da Pfizer. | Foto: Semcom

Nesta segunda-feira (21) aconteceu reunião na sede da Secretaria de Saúde, onde o secretário Clerton Rodrigues reafirmou a importância da parceria da Prefeitura de Parintins com o Governo do Estado para avançar no processo de imunização contra a Covid-19.

"A determinação do prefeito Bi Garcia é colocar à disposição toda a estrutura da Secretaria de Saúde para que esse trabalho seja executado com sucesso. Será um dia de muito trabalho e sem dúvidas, com resultado positivo para nossa cidade", destacou.



A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, salientou que inicia por Parintins a interiorização da Pfizer na ação contra Covid-19. Ela solicitou que só compareçam no dia D de vacinação os jovens na faixa etária de 25 a 29 anos.

"Por conta da grande demanda, pedimos que os pertencentes a outras faixas etárias já anunciadas nas etapas anteriores, incluindo as segundas doses, compareçam nos demais dias nos locais de vacinação", explicou.

Serão usados como pontos de vacinação:

- UBS Doutor Toda (Francesa)

- UBS Waldir Viana (São Benedito)

- UBS Francisco Galliani (Itaúna 2)

- Drive-thru na Praça da Catedral

* Com informações da assessoria.

