Igreja Chama Church oferece serviços gratuitos à comunidade, em Manaus

MANAUS - A cidade de Manaus vai ser presenteada no próximo sábado, 26 de junho, com uma programação especial com diversas ações gratuitas para a população. O projeto Mercy House, evento organizado pela igreja Chama Church , no bairro Cidade Nova, promove o Dia do Amor , um dia de diversos serviços gratuitos oferecidos para a comunidade em geral. Os atendimentos começam às 08h.



Advogados, clínico geral, oftalmologista, dentistas, psicólogos, nutricionistas, educadores financeiros e professores vão oferecer atendimento gratuito para a comunidade neste sábado (26), na Chama Church, situada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5 do bairro Cidade Nova 2. Além disso, a comunidade poderá emitir documentos como RG, CPF e título de eleitor.

Os atendimentos fazem parte do projeto"Mercy House" - em português significa Casa de Misericórdia -, com o objetivo de ajudar pessoas que não têm oportunidades ou que enfrentam dificuldades em obter atendimentos com estes profissionais.

Entre os serviços oferecidos estão: orientação jurídica, aferição de pressão, cortes de cabelo feminino e masculino, design de sobrancelhas, exame de vista, atendimento nutricional e psicológico e outros. Todos os profissionais se disponibilizaram voluntariamente para participar do evento que tem como objetivo promover saúde e o bem-estar das pessoas.

Espaço Pet



Na igreja, haverá uma novidade na edição 2021 do Dia do Amor, um espaço exclusivo para os pets, com animais disponíveis para adoção, aplicação de vacina e orientação veterinária.

Todo atendimento do Dia do Amor será por preenchimento de fichas e ordem de chegada, não é preciso se inscrever antes. Mais informações: (92) 98404-5474.

Mercy House

O Projeto Mercy House, Casa de Misericórdia, é uma iniciativa da Igreja Chama Church, que visa responder às necessidades sociais da comunidade. O objetivo é que a igreja obedeça ao chamado de Deus aqui na Terra: “Amando a Deus e servindo o próximo”.

" Amar a Deus e servir o próximo, este é o nosso objetivo. Queremos atender a comunidade com excelência e informar que a igreja está à disposição para servir " Nara Nascimento, Coordenadora do projeto Mercy House

Serviço



O quê: Dia do Amor ‘Love Day’ – uma série de serviços e atendimentos gratuitos oferecidos por voluntários da igreja Chama Church que se dispuseram em servir a comunidade em geral.

Horário: 08h às 12h

Onde: Na Chama Church – situada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2.

Quando: 26 de abril, sábado

Informações: 98404-5474

