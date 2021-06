Pontos de vacinação contra Covid são alterados em Manaus nesta terça

A redefinição dos locais, segundo a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, é temporária | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus dá continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, nesta terça-feira (22) depois de atingir, no último sábado (19) a marca de 1 milhão de doses aplicadas, na capital. Neste primeiro dia de retomada, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) definiu que serão seis os pontos de vacinação, com funcionamento das 9h às 16h.

Os públicos que poderão ser vacinados são pessoas a partir de 34 anos, gestantes e puérperas, que agora podem se vacinar em qualquer ponto, e Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e de Segurança (policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais), que estejam na ativa e cujos nomes constem nas listas enviadas à Semsa. Para atender a todos esses públicos a Semsa tem, em estoque, 63 mil doses da vacina Pfizer.

A redefinição dos locais, segundo a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, é temporária e leva em consideração os públicos e a quantidade de vacina disponível para esses dias.

“Nosso calendário de vacinação é dinâmico e diariamente fazemos a avaliação do cenário, promovendo os ajustes necessários para atender o público e, ao mesmo tempo, otimizar os recursos, seguindo as diretrizes da gestão do prefeito David Almeida, para realizar uma campanha eficiente e com serviço de qualidade”, explicou.

No novo calendário elaborado pela Semsa, os pontos de atendimento serão: o Centro de Convivência da Família Padre Vignola, zona Norte; o Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul; o Clube do Trabalhador do Sesi-AM, zona Leste; o Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, zona Oeste; o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, e a Escola de Enfermagem, na zona Centro-sul, que é ponto exclusivo para a segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan.



A Semsa alerta que as pessoas aptas a serem vacinadas façam o cadastramento na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para agilizar o atendimento nos postos, evitando a formação de filas e aglomerações.

Segunda dose

Com as mudanças, deixam de funcionar temporariamente os pontos do supermercado Coema, na zona Norte; da Universidade Paulista (Unip), na zona Centro-Sul; balneário do Sesc-AM, zona Oeste; e Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona Sul. A orientação para as pessoas que tenham agendamento da segunda dose de AstraZeneca/Oxford para algum desses postos, podem se dirigir a qualquer um dos outros pontos.

Documentos exigidos

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, original e cópia. Os militares das Forças Armadas deverão apresentar a identidade militar e CPF. Os das Forças de Segurança e Salvamento terão que apresentar contracheque e, no caso dos trabalhadores terceirizados, declaração emitida pelo órgão onde exercem a função.

Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2,939, Jorge Teixeira.

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova.

Ponto apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida general Rodrigo Octávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Para pedestre e drive-thru

Escola de Enfermagem, rua Teresina, 495, Adrianópolis

Ponto somente para a 2ª dose de CoronaVac (pedestre)

