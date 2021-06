Rio Negro desce mais 1 cm e Manaus segue em estado de emergência

O rio Negro desceu mais um centímetro, estabilizando em 30,00 metros. | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta terça-feira (22), o rio Negro desceu mais um centímetro, estabilizando em 30,00 metros. A previsão do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) é que o processo de vazante seja gradual, com variações pontuou a pesquisadora do Serviço de Alerta Hidrológico do órgão, Luna Gripp.

“É importante ressaltar que a retomada dos processos normais, com os rios voltando para sua calha principal e deixando de ter os impactos que são observados na população, ela vai ser de forma lenta e gradual. Não é de uma hora para outra”, afirma.

Emergência

A demora da descida do rio ainda mostra que Manaus e zonas ribeirinhas, além de vários municípios do interior do Amazonas permanecem em situação de emergência. Na capital, a Prefeitura, desde o início do ano, além da construção, revitalizou mais de 2 mil metros na cidade e entregou mais de 2 mil cartões de auxílio da “Operação Cheia 2021”.

Uma das primeiras ações de entrega ocorreu no bairro do Mauazinho, zona Leste de Manaus, quando 169 famílias receberam o benefício, na escola Nova Vida, rua Coréia do Norte. O cartão no valor de R$ 200 pode ser utilizado para a compra de alimentos em estabelecimentos comerciais do bairro e soma-se a mais um no valor R$: 300,00 reais, já entregues pela Prefeitura de Manaus.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, ressaltou que as ações de entrega vão alcançar outras zonas da cidade.

“Bethânia, Crespo, São Raimundo e, assim, até atingirmos todos os bairros que sofrem com a cheia. Salientando que a zona Rural, os moradores do rio Negro e do rio Amazonas terão uma visita exclusiva, onde iremos nesses lugares, um a um, com a ajuda dos amigos conselheiros tutelares", afirmou.

Lista

Os nomes dos beneficiários podem ser verificados por meio de uma lista que já está disponível no site do Manaus Solidária , além da lista dos locais que aceitam o cartão da Avancard como forma de resgate dos mantimentos da cesta básica.

