Agricultor é resgatado após 9 dias perdido em floresta no Amazonas

Coari - Debilitado, mas com esperanças de que iria sobreviver. Foi desta forma que o agricultor Davi de Oliveira Monteiro, de 40 anos, foi resgatado, no final da tarde desta segunda-feira (21). Ele passou nove dias perdido em uma área de mata fechada nas proximidades da Comunidade Curiarã, no lago de Coari, no Amazonas.

Davi saiu no dia 13 de junho para fazer a plantação de sementes de caju e cupuaçu, como fazia costumeiramente, mas por um descuido se perdeu na floresta.

Ele foi encontrado após mobilização de familiares e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). As buscas da GCM duraram sete dias, ele foi achado por volta das 18h de segunda.

Nas imagens do resgate é possível perceber que o homem estava desorientado, devido os dias perdidos na mata. Em entrevista para um programa de TV local, Davi relatou o que fez para sobreviver na mata.

" Fui no meu terreno fazer um trabalho, mas tinham muitos galhos pelo caminho, então fui fazer um atalho e acabei me perdendo, passei andar em círculos " Davi de Oliveira, sobrevivente

Davi também contou que foram nove dias sofridos. "Passei fome, mas para resistir passei a comer minhocas e tapuru de coco. Também escapei de um ataque de duas onças, mas com fé em deus estou aqui inteiro", disse Davi.

Após o resgate, Davi de Oliveira foi encaminhado ao Hospital Regional de Coari, medicado, passa bem e já está em casa.



