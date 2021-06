Em Parintins, mutirão no sábado irá vacinar pessoas entre 23 e 29 anos

No dia, serão montados quatro pontos de vacinação espalhados pela cidade | Foto: Divulgação/Secom

Parintins - Para acelerar a vacinação no interior, o mutirão Vacina Amazonas acontecerá em Parintins no próximo sábado (26). Nesta ação, serão imunizadas contra a Covid-19 pessoas na faixa etária de 23 a 29 anos sem comorbidades.



O município é o quarto a receber o mutirão de vacina realizado pelo Governo do Estado. “A vacina é a arma mais poderosa contra a Covid-19, e nós vamos continuar avançando. O governo vai continuar mobilizando servidores e a estrutura do Estado para agilizar a aplicação das doses de vacinas”, destaca o governador Wilson Lima.

Para a ação, foram disponibilizadas 12 mil doses de vacina, sendo 6 mil da AstraZeneca e 6 mil da Pfizer. No dia, serão montados quatro pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, na Francesa; UBS Waldir Viana, no São Benedito; e UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, além do drive-thru na Praça da Catedral. O horário de vacinação será das 8h às 17h.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) enviou para o município uma equipe de profissionais que vai atuar na vacinação junto com as equipes de Parintins. Os profissionais da SES-AM também irão reforçar o atendimento de urgência e emergência no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo durante a Live dos Bumbás, que acontece no sábado (26). Equipes da FVS-AM também estarão no Bumbódromo para realizar a testagem de RT-PCR em todos os participantes da live.



Mutirões de vacinação

Nas últimas semanas, Manaus, Manacapuru e Novo Airão receberam reforço no processo de imunização com o Dia D de vacinação, em cooperação com as prefeituras e secretarias de saúde municipais. Em Manaus, o viradão de 34 horas do Vacina Amazonas, realizado nos dias 12 e 13 de junho, atingiu mais de 141 mil pessoas acima dos 40 anos com a primeira dose da vacina.

A ação contou com cerca de 3.800 servidores envolvidos na campanha, trabalhando na vacinação, suporte técnico, apoio logístico, organização e atendimento ao público.

No último fim de semana, foi a vez dos municípios de Manacapuru e Novo Airão receberem a mobilização de vacina. Ao todo, 8.240 doses de vacina foram aplicadas entre o público a partir dos 25 anos de idade.

