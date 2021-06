Festejo de São Pedro é comemorado sábado (26) na comunidade Saracá

| Foto: Divulgação

A comunidade Saracá, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, realizará a tradicional celebração em homenagem ao Dia de São Pedro, no próximo sábado, dia 26 de junho, considerado padroeiro dos pescadores. O evento contará com romaria fluvial, missa, arraial, venda de artesanato, competição de canoagem e outras atividades, que serão promovidas seguindo os protocolos de segurança contra Covid-19.

A celebração começa com a inauguração de uma hospedagem no estilo redário, às 10h, que vai disponibilizar espaço para 20 novas redes, para atender visitantes na comunidade. A partir das 14h, acontece uma competição de canoagem com a participação de pescadores e turistas.

Como a festa religiosa é o ponto alto, às 16h, tem início a romaria fluvial, seguida pela missa em devoção a São Pedro, às 17h. Às 18h, começa o tradicional arraial, com leilão, bingo, apresentação das rainhas, venda de artesanato local e música ao vivo.

A organizadora e moradora da comunidade Saracá, Pedrina Brito, conta que a festa de São Pedro é uma tradição em comunidades ribeirinhas, unindo fé, celebração e gratidão. “O festejo é uma forma de agradecimento dos pescadores a seu padroeiro. Aqui já acontece há aproximadamente 12 anos e é um momento de lazer e descontração nas comunidades, onde podemos nos reunir e festejar, mas também fortalecer nossa fé. Esse é um ano especial, de muita gratidão, já que todos os pescadores conseguiram ter ganhos com a pesca”, afirma.

A celebração em homenagem ao santo também é aberta para pessoas de fora da comunidade, que desejam participar da tradição. Além do festejo, quem for para comunidade poderá conhecer o artesanato local, o turismo de base, conversar com os pescadores e tomar banho de rio. Como opção de hospedagem, há os redários tradicionais da comunidade. Para chegar até o local, o transporte é feito através de embarcações que saem do Porto do São Raimundo, em Manaus.

*Com informações da assessoria

