15 mil são vacinados contra a Covid-19 em Manaus, nessa terça-feira

Os seis pontos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus para a imunização contra a Covid-19, com primeira e segunda doses, atenderam nesta terça-feira, 22/6, mais de 15 mil pessoas. | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta terça-feira (22), os seis pontos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus para a imunização contra a Covid-19, com primeira e segunda doses, atenderam mais de 15 mil pessoas. O “Vacinômetro” municipal apontava, até as 17h, aproximadamente, 1,03 milhão de doses dos três imunizantes já aplicados desde o início da campanha em janeiro deste ano.



Ao todo, já foram aplicadas 383.825 doses do imunizante CoronaVac/Butantan, sendo 197.300 primeiras doses e 186.525 segundas doses. Da vacina AstraZeneca/Oxford o total de doses utilizadas até esta terça-feira é de 598.398, divididas entre 484.065 primeiras doses e 114.333 segundas doses. Da Pfizer/BioNTech foram aplicadas 33.556 doses, das quais apenas duas são referentes à segunda dose.

Desde o último sábado (19), por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, a Semsa passou a vacinar pessoas a partir de 34 anos, gestantes e puérperas, que agora podem se vacinar em qualquer ponto, e Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e de Segurança (policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais), que estejam na ativa e cujos nomes constem nas listas enviadas à Semsa.

A partir desta quarta-feira (23) a Semsa inclui o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul, para atendimento exclusivo a pedestres. O ponto do Centro de Convenções, o “sambódromo”, passa a funcionar apenas na modalidade de drive-thru.

Os outros postos são o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova; o shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira; o Studio 5 Centro de Convenções, no Distrito Industrial 1; o Clube do Trabalhador do Sesi/AM, no São José; e a Escola de Enfermagem, em Adrianópolis, que é exclusivo para segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan.

