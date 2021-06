Avenida Ephigênio Salles terá alargamento de trecho e nova passarela

O alargamento da via acontecerá a partir da saída do viaduto Miguel Arraes, até a entrada da avenida Via Láctea | Foto: Semcom

Manaus - Até o fim deste ano a Prefeitura de Manaus iniciará a obra de alargamento de trecho da avenida Ephigênio Salles, além da construção de uma passarela em frente ao prédio da corte de contas. O anúncio foi feito pelo Prefeito de Manaus, David Almeida, nesta terça-feira (22), durante almoço realizado no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), localizado no Aleixo, zona Centro-Sul.

David Almeida explicou que a ação tem como objetivo garantir maior fluidez no trânsito da região. O alargamento da via acontecerá a partir da saída do viaduto Miguel Arraes, até a entrada da avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol.

" Vamos realizar essas obras para darmos maior fluidez ao trânsito. Apresentamos a concepção do projeto para o conselheiro-presidente Mário Melo e ainda neste ano, vamos iniciar essa construção. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Manaus, que irá trazer segurança à população. " ,





O presidente do TCE-AM, conselheiro Mário Melo, ressaltou a importância do trabalho integrado dos poderes Legislativo e Executivo para o crescimento da cidade de Manaus.

" Recebemos de braços abertos esse anúncio. Primeiro que vai resolver o problema de trânsito da região e de um certo modo, beneficiar também não só o TCE, como a igreja, o supermercado, e tantos outros estabelecimentos do entorno. O TCE, como falei para o prefeito, está aqui, não para criar dificuldade, mas para somar e ajudar a fazer esta cidade nossa crescer. Eu tenho certeza que o prefeito David tem essa sensibilidade e vai fazer uma bela administração " ,





Também participaram do encontro, a vice-presidente do TCE-AM, Yara Lins, o conselheiro Érico Desterro, além do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, o secretário da Casa Civil, Tadeu de Souza, o secretário da Casa Militar, Willian Dias, o subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares, e o subsecretário de Comunicação (Semcom), Israel Conte.







*Com informações da assessoria

