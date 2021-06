Chuva e ventania causam estragos em Manaus nesta quarta-feira (23)

Um dos estragos causados pela forte ventania foi na rua Ana Cora, do bairro São José Operário | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

Manaus - Desde a madrugada desta quarta-feira (23), Manaus registra uma forte chuva e ventania. Não demorou muito para que os primeiros estragos começassem a aparecer na capital.

A Defesa Civil de Manaus registrou a pluviometria de 13.6 milímetros nas últimas 24 horas. Nesta quarta, o o Rio Negro também subiu mais um centímetro, voltando a marcar 30,01 metros, mas a subida das águas não está atribuída a chuva das últimas horas, conforme o órgão. .

Um dos estragos causados pela forte ventania foi na rua Ana Cora, do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, onde uma casa em construção foi destelhada. Por muito pouco a estrutura de metal não atingiu carros que estavam estacionados e casas vizinhas.

" Poderia ser pior, graças a Deus foram apenas danos materiais e isso nós conseguimos reconstruir. Pior seria se acertasse outras casas e carros. Foi um susto e não é a primeira vez que isso acontece aqui na rua. Outra casa também já havia sido destelhada " Célia Gomes, moradora da região.

Tombamento de árvore na Zona Leste | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

Até às 8h15 desta quarta, a Defesa Civil contabiliza duas ocorrências de chuva, sendo esta do São José e outra de detalhamento de casa no na avenida Leste, no bairro Mauazinho, na Zona Leste.

Uma árvore também foi arrancada com a chuva na Candelaria do conjunto dos Industriários, na Zona Leste.

As ocorrências decorrentes da chuva podem ser informadas pelo número 199, da central de atendimento da Defesa Civil.

Veja live





Leia mais

Carros ficam submersos em ruas alagadas após forte chuva em Manaus

Vídeo: tromba d'água surpreende moradores de Coari, no Amazonas