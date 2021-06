Desligamento em Oriximiná deixou bairros de Manaus sem energia

Reclamações foram feitas em posts | Foto: Divulgação

Manaus - Vários bairros de Manaus sofreram com a falta de energia elétrica na noite desta terça-feira (23). Reclamações foram relatadas pela população em publicações nas páginas de redes sociais.

Moradores de locais como o conjunto Eldorado, no Parque 10, e Nossa Senhora das Graças, ambos na zona Centro Sul de Manaus, além de Lírio do Vale e Ponta Negra, compartilharam os transtornos.

Por meio de nota, a Amazonas Energia informou que "às 22h29 houve desligamento no Sistema Interligado Nacional (ONS), no trecho próximo a Oriximiná, causando corte de 21% das cargas do sistema Manaus”.



A concessionária disse, ainda, que “as ações de normalização do sistema foram iniciadas, imediatamente após o início do evento, seguindo diretrizes do ONS, sendo concluídas ás 23h21”.

