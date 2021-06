Novo 'repiquete': Rio Negro sobe 1 cm e volta a marcar 30,01 metros

Novo repiquete faz rio subir mais um centímetro nesta quarta-feira (23) | Foto: Brayan Riker

Manaus - O Rio Negro subiu um centímetro novamente nesta quarta-feira (23), voltando a 30,01 metros após intensa chuva em Manaus durante esta madrugada. A subida está dentro das estimativas do CPRM, já que variações de um centímetro no nível do rio indicariam estabilidade, estando dentro da margem de erro para a vazante.

“É importante ressaltar que a retomada dos processos normais, com os rios voltando para sua calha principal e deixando de ter os impactos que são observados na população, ela vai ser de forma lenta e gradual. Não é de uma hora para outra”, afirmou a pesquisador Lina Gripp, do Serviço de Alerta Hidrológico do Amazonas, parte do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

A pesquisadora ainda apontou que variações da ordem de um centímetro no processo da vazante estão dentro da margem de erro e indicam estabilidade.

Mais de um mês de cheia

A atual cheia, que bateu o recorde de maior já registrada no Amazonas, já afeta o estado há mais de um mês. Em Manaus, mais de 2 mil metros de pontes foram revitalizados, e a Casa Militar, através da Defesa Civil, construiu 11 mil metros de pontes e passarelas em mais de 20 bairros e em pontos chave da cidade, como a Alfândega e a Praça do Relógio, no Centro Histórico.

A Prefeitura de Manaus ainda entregou mais de 2 mil cartões da 'Operação Cheia 2021', de R$ 200, que soma ao cartão de R$ 300 que já foi entregue à população afetada.

No interior, houve prejuízo em 58 dos 62 municípios do Amazonas, e mais de 400 mil pessoas foram afetadas pela subida das águas. Desde março, a Defesa Civil já teve de repassar quase trinta milhões de reais aos municípios do estado afetados pelas inundações.

