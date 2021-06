Governo inicia a distribuição dos cartões do Auxílio em Parintins

O balanço divulgado até terça-feira (22), apontava que, dos 992 beneficiários do programa na zona urbana | Foto: Divulgação

O Governo do Amazonas iniciou esta semana a distribuição dos cartões do programa Auxílio Enchente Estadual em Parintins. O município foi contemplado com 9.947 cartões, o que significa um aporte direto de R$ 2.984.100,00 no social e na economia. O auxílio foi lançado pelo governador Wilson Lima em maio deste ano.

Moradores da zona urbana já estão sendo contemplados com o benefício de R$ 300 em parcela única, enquanto a população atingida pela cheia histórica, nas comunidades ribeirinhas, começa a receber a força-tarefa do programa a partir desta sexta-feira (25).

Em Parintins, a entrega dos cartões do Auxílio Enchente está acontecendo em seis locais distintos, para evitar aglomerações: Estação da Cidadania João do Carmo (Bairro da União), Escola Municipal Lila Maia (Conjunto João Novo), Escola Estadual Gentil Belém (Bairro Santa Clara), Escola Municipal Charles Garcia (Bairro Santa Rita de Cássia), Ginásio Seo Jovem (Bairro Palmares) e Escola Estadual São José (Bairro São José).

O balanço divulgado até terça-feira (22), apontava que, dos 992 beneficiários do programa na zona urbana, 680 já tinham retirado seus cartões na Ilha Tupinambarana.

A operação de entrega dos cartões do Auxílio Estadual mobiliza servidores do Governo do Amazonas, oriundos da Defesa Civil do Estado e da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).



Já a Prefeitura de Parintins está colaborando com o programa com a Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth).

