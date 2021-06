Rede Mulher da Sejusc realiza ações no município de Tefé, no AM

“Em defesa delas: enfrentando a violência, construindo cidadania”, | Foto: Divulgação/Sejusc

Manaus (AM) - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), conclui nesta quinta-feira (24/06) ações do programa “Em defesa delas: enfrentando a violência, construindo cidadania”, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Na cidade, a equipe da Nova Rede Mulher da Sejusc realizou levantamentos de dados do atendimento à mulher em situações de violência, bem como das políticas implementadas e dos equipamentos públicos em funcionamento do município.

Além disso, a Nova Rede Mulher desenvolveu uma oficina de capacitação em Gênero e Políticas para as Mulheres com os gestores e servidores que integram a rede municipal de atendimento. A reunião ocorreu no Conselho Municipal dos Direitos de Mulheres (Comdim).

O projeto Nova Rede Mulher, coordenado pela Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres da Sejusc, visa levar o fortalecimento e apoio técnico aos munícipios | Foto: Divulgação/Sejusc

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, destacou a importância da execução de políticas públicas voltadas para a proteção da mulher, principalmente no interior do estado.

" Ações como essa mostram que o Governo do Amazonas está trabalhando para assegurar e executar as políticas necessárias para a proteção dessa população, não somente na capital como nos municípios do interior " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

Entenda

A reunião ocorreu no Conselho Municipal dos Direitos de Mulheres (Comdim). | Foto: Divulgação/Sejusc

O projeto Nova Rede Mulher, coordenado pela Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres da Sejusc, visa levar o fortalecimento e apoio técnico aos munícipios, fortalecendo o conhecimento de agentes públicos e privados em relação à Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

" A rede de atendimento deve se solidificar dentro do município, delegacias, defensorias, Ministério Público, Fórum de Justiça e rede de assistência social de forma integrada, para atender as mulheres em situações de violência " Karolina Aguiar, gerente da Nova Rede Mulher

Ainda neste mês, no período de 28 a 30, a programação do projeto Nova Rede Mulher contará com oficina de formação e ações itinerantes em Presidente Figueiredo, município distante 117 quilômetros de Manaus.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Campanha de combate ao trabalho infantil é realizada em Manaus

Sepror entrega cestas básicas a entidades socioassistenciais