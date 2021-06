Prefeito de Manaus recebe primeira dose de vacina contra a Covid-19

"Esperei mais de 1 milhão de pessoas receberem as doses para poder me vacinar", declarou chefe do Executivo municipal | Foto: Ruan Souza/Semcom





Acompanhado da filha, Fernanda Aryel Almeida, o prefeito de Manaus David Almeida esperou a fila de vacinação contra a Covid-19 avançar na capital para receber a primeira dose do imunizante da Pfizer, nesta quarta-feira (23).

A vacinação aconteceu no posto de imunização instalado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no Centro de Convenções Studio 5, localizado no Distrito Industrial, zona Sul.





"Esperei mais de 1 milhão de pessoas receberem as doses para poder me vacinar. Esse momento é tão importante que fiz questão de trazer minha filha. Tenho uma vida muito corrida durante a semana, ela também, e a gente agendou para hoje, após ela fazer uma prova, para você ver a importância desse ato", enfatizou o chefe do Executivo municipal.

Apelo

O prefeito de Manaus, que completou 52 anos no dia 8 de fevereiro, não escondeu sua emoção ao receber a primeira dose da vacina e fez um apelo para que a população compareça a um dos postos de vacinação espalhados pela cidade, para dar início ao processo de imunização contra a Covid-19.

" Você que ainda não se vacinou, procure um dos nossos pontos de vacinação. Estamos prontos para te receber. Eu estou emocionado, porque isso me lembra a minha mãe. Muitas pessoas perderam suas vidas e não puderam ter essa oportunidade e eu estou tendo. Foi por isso que fiz questão de vir, juntamente com a minha filha, para conscientizar a população da necessidade de se vacinar " ,





A segunda dose do imunizante da Pfizer está agendada para o mês de setembro.

Prefeito explicou que fez questão de receber a vacina ao lado da filha | Foto: Ruan Souza/Semcom









