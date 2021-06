AM por meio da FEI, destina madeira a comunidades indígenas de Manaus

A equipe técnica da FEI esteve presente na comunidade no mês de maio para avaliar as condições em que as famílias estavam vivendo. | Foto: Amaury Moraes/Divulgação/FEI

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), realizou na última semana a doação de cerca de 38 toneladas de madeira para a construção e reparação de casas dos moradores de comunidades indígenas localizadas no bairro Lago Azul, na zona norte, e no Parque das Tribos, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Os indígenas se encontravam em situação de emergência devido à cheia dos rios.

Para o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, a fundação está agindo para que o impacto da maior cheia da história do Amazonas seja amenizado para essas e outras comunidades indígenas.

| Foto: Amaury Moraes/Divulgação/FEI

" Durante todo o período de pandemia de Covid-19 e da subida dos rios estamos mapeando as comunidades mais afetadas. Nesse caso, as comunidades estavam passando por grande dificuldade, e destinamos as madeiras para que eles pudessem ser socorridos. Em outra ocasião, também levamos cestas básicas para todas as famílias do Lago Azul e conhecemos de perto a realidade de cada família " Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI

A equipe técnica da FEI esteve presente na comunidade no mês de maio para avaliar as condições em que as famílias estavam vivendo.

Os indígenas se encontravam em situação de emergência devido à cheia dos rios. | Foto: Amaury Moraes/Divulgação/FEI

O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam) determinou a doação das madeiras, apreendidas pela Polícia Federal (PF), para atender as comunidades do Lago Azul e do Parque das Tribos.

O diretor técnico da FEI, Fabricio Corrêa, destaca a importância de atender esses povos, que não tem saída para fugir dessa situação.

" O Governo do Amazonas está trabalhando para que possamos auxiliar positivamente e atender a demanda de cada aldeia. Dessa forma, os parentes que sofrem com os impactos ambientais e sanitários poderão ficar mais tranquilos no período de dificuldade por que toda a população passa " Fabricio Corrêa, técnico da FEI

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Alojamento Indígena em São Gabriel da Cachoeira é reformado

"O Brasil inteiro é terra indígena", diz ativista contrária ao PL 490