Procon-AM apreende mais de 100 kg de produtos vencidos em Manaus

Entre os produtos apreendidos na operação, constavam carnes, laticínios, itens de limpeza e conservas | Foto: Reprodução

Manaus - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) fez a apreensão de um total de 112,2 kg de produtos vencidos durante uma operação realizada em um comércio na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

Entre os produtos apreendidos na operação, constavam carnes, laticínios, itens de limpeza e conservas. As mercadorias foram descartadas e o comércio foi multado.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, alertou que a negligência da data de validade e do armazenamento coloca em risco a saúde da população como um todo.

“Os consumidores são colocados em risco com práticas como essa. Os comércios precisam ter mais atenção e verificar diariamente a qualidade e o armazenamento dos produtos. Nossas equipes seguem nas ruas com as fiscalizações e o órgão está disponível aos consumidores que queiram fazer denúncias, seja pelos números 0800 092 1513 e 3215-4009, pelo nosso Instagram (@procon_amazonas) ou no Facebook (Procon Amazonas)”.

Segunda grande apreensão em dez dias

Há quase duas semanas, em 11 de junho, o Procon realizou outra apreensão num comércio na Praça 14. A operação apreendeu cerca de 50 kg de produtos vencidos ou em condições de armazenamento inadequadas, como bebidas mal armazenadas, frangos com embalagem violada e produtos de limpeza sem informação sobre o vencimento.

*Com informações da assessoria

