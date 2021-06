Brincantes de bois Caprichoso e Garantido realizam testes para Covid

Os trabalhos iniciaram ainda nesta quarta-feira (23), em dois pontos montados por servidores da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) | Foto: Michel Mello/Secom

Manaus - Neste sábado (26), bois Caprichoso e Garantido realização live transmitida direto na arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo. Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão mantidos no local.

Mais de 470 brincantes dos bois já foram testados para Covid-19. Os testes, do tipo antígeno, foram aplicados em 233 integrantes do Caprichoso e 240 do Garantido. Todos os 473 testes com participantes diretos dos bois tiveram resultado negativo para o novo coronavírus.

Outros sete testes foram realizados com a equipe de apoio, que inclui produção, som, iluminação e segurança. Destes, um apresentou resultado positivo e está em isolamento, sendo acompanhado por profissionais de saúde.

Os trabalhos iniciaram ainda nesta quarta-feira (23), em dois pontos montados por servidores da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins.

Até a manhã desta quinta-feira (24), os brincantes do boi Caprichoso estão sendo testados no curral do bumbá. Já o elenco do boi Garantido faz os testes na entrada do Bumbódromo.

" Só vão poder ter acesso à live aqueles brincantes que tiveram o resultado negativo. Ontem (23/06) nós chegamos a testar 178 pessoas no posto de coleta do Bumbá Garantido e 156 pessoas no posto de coleta do Bumbá Caprichoso. Graças a Deus todos os resultados deram negativos, até esse momento não tivemos nenhum resultado positivo " Alexsandro Melo, gerente de doenças transmissíveis da FVS-AM

Todos os participantes com resultados negativos serão identificados com uma pulseira. Já para casos positivos, a pessoa será imediatamente encaminhada para o serviço de saúde do município, para avaliação médica.

As diretorias dos bois têm a possibilidade de substituir participantes com resultado positivo para Covid-19 por novas pessoas, que também serão testadas.

Pelo segundo ano consecutivo, no último sábado de junho, Caprichoso e Garantido levarão para o Bumbódromo uma apresentação mais intimista para manter a tradição do Festival Folclórico de Parintins, adiado novamente em 2021 por conta da pandemia de Covid-19.

Sem a presença de público, os bumbás entrarão na arena no sábado (26), a partir das 20h30, para a live, que será transmitida em um canal de TV aberta.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a ação tem o objetivo de gerar renda para trabalhadores envolvidos no evento, principal propulsor econômico da cidade.

