Zona Norte de Manaus recebe obras de manutenção de ruas

O serviço está em fase de conclusão em algumas vias | Foto: Divulgação- Seminf

Manaus - Obras de reforço de ruas estão sendo executadas na cidade de Manaus. Desta vez, bairros da zona Norte da capital recebem manutenção prévia.

As equipes de obras da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensificam os serviços. Nesta quinta-feira (24), os reforços estão nos bairros Cidade Nova, Manoa, Colônia Santo Antônio, Parque das Nações e Francisca Mendes, localizados na zona Norte da cidade.

Mais de 20 servidores trabalham paralelamente, divididos em grupos de obras, na rua Dona Leonor de Carvalho, bairro Manoa, executando o asfaltamento em todo o trecho da via. Simultaneamente na rua Crispim, outra equipe executa ajustes no solo, realizando tapa-buracos . Já na comunidade Novo Mundo, além dos serviços de tapa-buracos, alguns trechos recebem manutenções de boieiros e drenagens superficiais.

As equipes de obras do município têm mapeado os bairros que necessitam de manutenções emergenciais. De acordo com o engenheiro fiscal das obras, Érico Braga, com o período do verão chegando, os trabalhos serão intensificados.

" A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta é para que no nosso verão intenso seja feito o máximo de manutenções eficazes, para que no próximo ano as chuvas não prejudiquem tanto. Com isso, estamos fazendo as ações necessárias " Érico Braga, engenheiro fiscal das obras

Dando sequência aos serviços na zona Norte, as equipes específicas das manutenções de drenagens profundas realizam obras na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova. O serviço está em fase de conclusão. Na sequência, os trabalhos serão estendidos às ruas São Francisco, no bairro Parque das Nações, e rua 67, no bairro Francisca Mendes, com previsão para serem concluídas em mais uma semana

Bairros

A Prefeitura de Manaus segue com frentes de obras de infraestrutura em vias . Os bairros beneficiados são Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Parque Solimões e Rio Piorini, que ganham melhorias na trafegabilidade viária e mais segurança para pedestres e motoristas.

Com aproximadamente 12 trabalhadores, as equipes da Seminf, iniciaram o serviço pela rua Armando Conde, a partir da implantação de uma nova rede de drenagem profunda com 20 metros de novas tubulações em concreto armado, antes rompida por falta de manutenção, provocando alagação e ameaçando as casas dos moradores.

*Com informações da assessoria

