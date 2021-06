Instituição doa cestas básicas para famílias carentes do Mauazinho

As famílias beneficiadas receberão as cestas por um período de três meses | Foto: Divulgação

MANAUS - O Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio (IACAS) iniciou, nesta quarta-feira (23), um calendário de distribuição de cestas básicas para 445 famílias da capital amazonense. A iniciativa é fruto de uma parceria com a estatal Petrobrás e busca beneficiar os moradores de baixa renda das comunidades da região do Mauzianho, na zona Leste de Manaus.

Na manhã desta quarta (23), os kits com alimentos foram entregues aos moradores cadastrados, ao lado da Cozinha Comunitária da Vila da Felicidade, no Mauazinho. A programação de entrega das cestas segue na próxima sexta (25), no Beco do Pescador, e na segunda (28) e terça (29), na avenida Arica.

A instituição também promove conversas com a comunidade, sobre os direitos de crianças e adolescentes | Foto: Reprodução

As famílias beneficiadas receberão as cestas por um período de três meses e, no momento de cada entrega, as equipes da instituição promovem rodas de conversa com a comunidade, cujo tema é os direitos de crianças e adolescentes, especialmente em relação ao enfrentamento da violência sexual.

Segundo a coordenadora do projeto, Amanda Ferreira, é importante não somente entregar alimentos nas comunidades, mas gerar oportunidades de reflexão e sensibilização sobre a infância e adolescência, principalmente em meio a uma grave enchente.

" Nós vamos aproveitar esse momento para falar sobre a proteção integral de crianças e adolescentes, principalmente nesse território onde a enchente tira as crianças de sua convivência habitual e as coloca em situação de vulnerabilidade social e pessoal " , disse

IACAS

O IACAS é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 20 de março de 2001, e tem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como guia para suas ações, buscando, sobretudo, a garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes de Manaus.

Uma das principais iniciativas do IACAS é o projeto 'Mobilizar e Agir', cujo maior parceiro é a Petrobras. O programa busca fortalecer a rede de proteção a criança e ao adolescente, a partir de oficinas, seminários e eventos nos quais são abordadas temáticas relacionados aos Direitos Humanos desse público.

