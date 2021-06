Direitos de pessoas autistas recebe campanha em Manaus

Outro tema abordado pelo diretor-presidente foi a emissão do passe livre para o transporte. | Foto: Marinho Ramos / Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), lançou nesta quinta-feira, 24/6, campanha de divulgação voltada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é massificar a informação sobre os direitos destas pessoas a passe livre para uso no transporte público, assim como a emissão de credencial para estacionamento.

Participaram do lançamento, além do diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a vereadora Thaysa Lippy e o diretor do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy, Alexandre Gald.

O diretor-presidente do IMMU frisou a importância da população conhecer seus direitos.

" O prefeito de Manaus, David Almeida, nos determinou que a administração divulgue todos os serviços feitos pela prefeitura para que as pessoas tenham consciência de tudo que têm direito. Dentro deste cenário, estamos divulgando o direito dos autistas de estacionar nas vagas de pessoas com deficiência. São vagas regulamentadas pela legislação de trânsito " Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU

Outro tema abordado pelo diretor-presidente foi a emissão do passe livre para o transporte.

" A pessoa com autismo também tem direito a usar o transporte público sem pagamento da tarifa " Paulo Martins, diretor-presidente do IMMU

A vereadora Thaysa Lippy afirmou que a campanha é essencial para a população.

A parlamentar é autora de projeto que dispõe sobre política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares na cidade de Manaus.

" As pessoas devem fazer uso dos direitos que têm, por isto esta campanha é muito importante. Eu me aproximei deste tema durante a campanha eleitoral, quando conversei com um grupo de mães de autistas que relataram algumas dificuldades e eu vi a necessidade de ter representantes lutando por esta causa " Thaysa Lippy, vereadora

Para emitir o cartão Passa Fácil - que dá direito ao passe livre - ou credencial para estacionamento, deve-se fazer agendamento pelo link https://servicosimmu.manaus.am.gov.br. | Foto: Marinho Ramos / Semcom

Para o diretor do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy, Alexandre Gald, a medida é importante, especialmente, para mães que levam seus filhos para a terapia.

" Esta mãe vai saber que terá uma vaga próxima ao local onde seu filho será atendido. É uma satisfação estar aqui representando e poder dizer da gratidão que temos pela prefeitura por este olhar sensível " Alexandre Gal, diretor do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy

Para emitir o cartão Passa Fácil - que dá direito ao passe livre - ou credencial para estacionamento, deve-se fazer agendamento pelo link https://servicosimmu.manaus.am.gov.br.

No caso de credencial para estacionamento - além do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência –, é preciso apresentar laudo médico.

Quanto à emissão do Passa Fácil, é necessário RG e CPF (original e cópia) Certidão de Nascimento (cópia - quando se tratar de criança) e formulário Padrão de concessão do Cartão Passa Fácil expedido pelo IMMU, devidamente preenchido e assinado por médico especialista.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone 98855-1654.

