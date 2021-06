Pessoas com 33 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus - Por meio de redes sociais, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quinta-feira (24) a ampliação da vacinação contra a Covid-19, para o público em geral a partir de 33 anos. De acordo com o chefe do Executivo municipal, as pessoas contempladas já podem procurar um dos sete postos, por todas as zonas da capital.

Mais uma boa notícia para Manaus, para você que tem 33 anos, chegou sua vez de se vacinar, a partir de hoje dirija-se a um dos nossos pontos de vacinação. É a vacinação avançando na cidade, que conta com mais de 1 milhão de doses aplicadas. Onde tem vacinação, tem a Prefeitura de Manaus. Agora é a sua vez, você de 33 anos ou mais





A documentação necessária para apresentar no momento da vacinação é um documento original, e cópia, que possua foto (RG, Carteira de Trabalho ou carteira de motorista), e comprovante de residência, original e com cópia.

A operacionalização da vacinação contra Covid-19 e coordenação dos postos de imunização vem sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que conta com sete locais, distribuídos por todas as zonas da capital, divididos em exclusivo para pedestres ou drive- thru.





Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 está acontecendo para todas as pessoas acima dos 33 anos, e também para gestantes e puérperas, além de Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e de Segurança (policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais), que estejam na ativa e cujos nomes constem nas listas enviadas à Semsa, e preferencialmente cadastrado e agendado no site imuniza.manaus.am.gov.br.



Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

Ponto apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções – “sambódromo” - avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Somente drive-thru

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Ponto apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso (PIM), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul

Ponto somente para a 2ª dose de CoronaVac (pedestre)





