Wilson Lima anuncia novo mutirão para vacinar pessoas acima de 30 anos

Amazonas - Mais um mutirão 'Vacina Amazonas' será realizado em Manaus conforme anúncio do governador do Estado Wilson Lima. Três postos funcionarão por 24 horas, das 18h da próxima terça-feira às 18h de quarta-feira (29 e 30/6), para imunizar a população a partir de 30 anos de idade. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Manaus.

Este será o quarto mutirão 'Vacina Amazonas' realizado pelo Governo do Estado em parceria com municípios. Na tarde desta quinta-feira (24), o governador se reuniu com secretários estaduais para definir detalhes da grande ação. “Nós temos pressa para que a população seja vacinada, porque a vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19”, disse Wilson Lima.

Os três postos que funcionarão 24 horas são: Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual. Para esse mutirão serão disponibilizadas 95 mil doses. A população será recebida em clima de festa junina.





“Nossa festa junina será recebendo a imunização. Será em um horário em que as pessoas terão a oportunidade de se vacinar, quem trabalha durante o dia pode ir nesse horário alternativo, à noite ou durante a madrugada. A área vai estar toda sinalizada para que as pessoas possam ir lá e receber sua vacina, para se proteger e proteger aquelas pessoas que elas amam”, frisou.



Outros mutirões

No primeiro mutirão 'Vacina Amazonas' foram vacinadas 141 mil pessoas na capital. Outro mutirão foi realizado, simultaneamente, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. Parintins será o quarto município a receber o mutirão neste sábado (26).

