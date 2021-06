Cestas, livros e cartões do Auxílio Enchente são entregues em Maués

MANAUS - O governador do Amazonas entregou uma série de itens no município de Maués (distante a 276 quilômetros de Manaus), nesta quinta-feira (24). Cestas básicas, livros para Escola Pública de Trânsito, motos para fiscalização e cartões do Auxílio Enchente foram entregues no município.

Durante a visita no município, o governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou 2 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente e levou linhas de crédito oferecidas pelo Governo do Estado para Maués. O pacote de ações na cidade também beneficia feirantes e produtores rurais.

As ações fazem parte da Operação Enchente 2021 e têm o objetivo de minimizar os impactos causados pela subida dos rios nos municípios.





Para famílias afetadas pela cheia dos rios, o Governo do Estado, por meio da Defesa Civil e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), já disponibilizou 53.427 unidades do Auxílio Enchente. As entregas já foram finalizadas em 16 cidades e continuam em outras 18 pelo Amazonas.

“Nós temos a missão de desenvolver o interior. Muita gente que passou pelo Governo do Estado deu sua contribuição, mas muito preocupados com obras faraônicas, que não mudam a vida das pessoas definitivamente", destacou o governador.

Em linhas de crédito, o governo atende feirantes, produtores rurais, ex-alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e famílias em situação de vulnerabilidade social com a disponibilização de empréstimos por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).



Em Maués, 17 operações do Crédito Emergencial que totalizam R$ 100,6 mil serão liberadas. Entre elas, dez são para feirantes da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), que irão receber o equivalente a R$ 50 mil.

No Crédito Rural, a Afeam e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) beneficiarão 32 famílias com mais de R$ 465,6 mil. Os projetos vão fortalecer os plantios de guaraná, mandioca, atividades de avicultura e pesca. Com esta ação, o Governo do Amazonas totaliza a aplicação de mais de R$ 755,7 mil no município em 79 operações neste ano.

Cestas básicas e livros para escola em Maués



Produtores rurais, pescadores e famílias em situação de vulnerabilidade social do município receberam 300 cestas básicas, kits de pesca artesanal e dois geradores de energia. O chefe do executivo estadual entregou ainda mais de 3 mil livros paradidáticos para alunos da rede estadual de Ensino Fundamental da cidade.

“Nós estamos fazendo a entrega de cestas básicas e de kit de pesca, e também estamos fazendo a entrega de cestas básicas. Essa é uma ação que nós estamos realizando junto com o Governo Federal, e eu já assumi um compromisso de fazer uma fábrica de gelo para os pescadores, assim como também nós já fizemos lá no município de Manacapuru”, disse o governador.

No município ocorreu a distribuição de 372 cestas básicas para a colônia de pescadores Z16, em parceria da Secretaria de Produção Rural (Sepror) com o Ministério da Cidadania (MC), Superintendência Federal da Agricultura (SFA), Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (Mapa), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O Governo do Estado ainda doou dois geradores de 15 KVA para atendimento das necessidades da Fazenda da Esperança, localizada na zona rural do município, e kits pesca artesanal, voltados para a piscicultura.

O governo entregou de 300 cartões do Produtor Primário (CPP) a agricultores de 15 comunidades das regiões do Paricá Urupadi, rio Apoquitauá, Maués Açú, Rio Limão e Maués Mirim. De janeiro a 21 de junho deste ano, o Idam já emitiu em todo o Amazonas 10,1 mil cartões, entre renovações e novas inscrições.



Livros para Escola Pública de Trânsito



A entrega dos 3 mil livros paradidáticos para alunos da rede estadual de Ensino Fundamental de Maués faz parte da primeira fase da Escola Pública de Trânsito do Amazonas (Eptran-AM) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que iniciará suas atividades no segundo semestre deste ano.

As entregas ocorreram durante as ações da Operação Enchente 2021. Desde fevereiro, o governador Wilson Lima tem coordenado as atividades dessa operação que visa reduzir os impactos da cheia. Na oportunidade, o Estado tem realizado entregas para os municípios.

Além dos livros, o Detran-AM doou para o município duas motocicletas para auxiliar os agentes de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Maués (Demut) a iniciarem as fiscalizações com a implantação do Sistema de Gestão de Infrações, conhecido como Sistema Radar, que será objeto de um convênio de cooperação técnica entre o Detran Amazonas e Demut Maués.

A Eptran-AM tem como foco três programas fundamentais: o “Educar para o Trânsito”, para alunos da rede estadual de Ensino Fundamental; o “Minha CNH”, para alunos da rede estadual de Ensino Médio; e um programa de cursos especializados para a população em geral, como a formação de mototaxistas, por exemplo.

As teleaulas serão produzidas pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), da Secretaria de Educação e Desporto, e serão transmitidas pelos canais de difusão da secretaria. A expectativa é que essa parceria entre Detran-AM e a pasta de Educação alcance aproximadamente 300 mil alunos da rede estadual de ensino em todo o estado.

Construção da nova Unidade Prisional de Maués



O governador do Amazonas, Wilson Lima, também anunciou a retomada das obras de construção da nova Unidade Prisional da cidade, localizada a 276 quilômetros de Manaus. O secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), coronel Vinícius Almeida, fez parte da comitiva e pôde ver de perto o compromisso firmado pelo Estado.

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Auxílio Enchente beneficia mais de 1 mil famílias ribeirinhas no AM