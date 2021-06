Vacinação é ampliada para pessoas a partir de 32 anos em Manaus

Público da campanha já havia sido ampliado de 34 para 33 anos na tarde desta quinta-feira | Foto: Semcom

Manaus - Pessoas de 32 anos ou mais podem procurar, a partir desta sexta-feira (25), um dos sete pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus, entre as 9h e 16h, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O público da campanha já havia sido ampliado de 34 para 33 anos na tarde desta quinta-feira (24), conforme anúncio do prefeito David Almeida, e agora inclui uma idade a mais.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, a inclusão das duas novas idades levou em conta a avaliação da demanda nos postos de atendimento e o saldo de vacinas ainda disponível, verificado após o encerramento da vacinação em todos os pontos.

“Observamos uma redução de mais ou menos 50% na procura pelos postos em relação aos dois dias anteriores e, além disso, tivemos, no fim da tarde, a confirmação da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde) de um repasse de 26 mil doses para o município” informou a secretária, destacando que a remessa deverá ser entregue à Semsa ainda nesta sexta-feira.

Além das pessoas de 32 anos ou mais, continuam a ser vacinadas as pessoas pertencentes aos grupos das gestantes e puérperas e dos trabalhadores da Forças Armadas e de Segurança e Salvamento (com nomes incluídos nas listas oficiais encaminhadas à Semsa). Também continuam a ser oferecidas as segundas doses de CoronaVac (apenas no parque do Idoso) e as segundas doses de AstraZeneca, oferecidas nos demais pontos.

Para ser vacinado é preciso apresentar documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). No caso dos militares, deve ser apresentada a identidade militar e o CPF. Para as gestantes, além de identidade e CPF, é exigido documento que comprove a gravidez (exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da estante) e para as puérperas (com até 45 dias de pós-parto), declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.



A Semsa orienta que os usuários façam previamente o cadastro no Imuniza Manaus, a fim de agilizar o atendimento. Para isso, basta acessar a plataforma por meio do endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br, escolher a opção ‘Cadastro do Cidadão’ e fornecer os dados solicitados.

Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

Ponto apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções – “sambódromo” - avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Somente drive-thru

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Ponto apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso (PIM), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul

Ponto somente para a 2ª dose de CoronaVac (pedestre)

Público

Pessoas de 32 anos ou mais

Gestantes e Puérperas

Trabalhadores da Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento (com nomes na lista oficial enviada à Semsa).





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Wilson Lima anuncia novo mutirão para vacinar pessoas acima de 30 anos

Prefeitura inaugura posto de vacinação para pedestres em Manaus