Motociclista tem cabeça esmagada em acidente na Zona Leste de Manaus

Manaus - Mais uma morte no trânsito foi registrada em Manaus. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (24), na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

A vítima foi o autônomo Lohan Ryab Fernandes Silva, de 28 anos. Ele teve a cabeça esmagada por micro-ônibus alternativo uma colisão.

Testemunhas relataram que Lohan primeiro bateu em um ônibus articulado e ao cair foi atropelado pelo "Amarelinho". O motociclista morreu bem em frente do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, naquela via.

Moto da vítima | Foto: Divulgação

Familiares estiveram na cena do acidente totalmente desesperados pela morte repentina do homem. O trânsito na área ficou com retenção pois um trecho da via precisou ser isolado.

O corpo de Lohan foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Outro caso

O motociclista Luís Carlos Menezes, de 45 anos, morreu após colidir fortemente contra um veículo de passeio. O acidente aconteceu na noite do dia 16, por volta das 22h, na rua dos Açaizeiros, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

