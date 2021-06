Condutores de lanchas de Iranduba enfrentam dificuldades

Iranduba (AM) - O vento no rosto e a paisagem amazônica são algumas das experiências sensoriais que fazem parte do cotidiano de quem realiza a travessia do Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, para a região central de Manaus, por meio das tradicionais lanchas.



No entanto, a movimentação de viajantes que já cambaleava desde a inauguração da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em 2011, sofreu um tombo ainda maior durante a crise sanitária da Covid-19. Agora, os trabalhadores que ganham a vida levando e trazendo passageiros pelo Rio Negro temem que a atual situação não seja apenas um ‘pesadelo’ momentâneo.

Para entender as atuais circunstâncias quer cercam essa curta viagem, é preciso voltar um pouco no tempo, mas especificamente para o início dos anos 2010. Até então, as únicas formas de se deslocar da capital do estado para Cacau Pirêra, onde se inicia a rodovia estadual AM-070, que dá acesso aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, era por meio de balsas e das lanchas.

Ainda no século passado, proprietários das lanchas formaram a Cooperativa de Transporte de Passageiros Fluvial de Iranduba Manaus (Cotpafim). As primeiras embarcações eram feitas de madeira, que foram se modernizando com o passar dos anos. Até 2010, cerca de 16 lanchas operavam no itinerário, mas atualmente, esse número caiu pela metade.

Enquanto vendia bilhetes a passageiros, função que acumulou depois da queda do lucro que obrigou a cooperativa a dispensar operadores de caixa do guichê de embarque, o lancheiro José Sousa, de 44 anos, relatava sobre os efeitos devastadores da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.

" A situação já tinha piorado com a inauguração da ponte, mas veio a Copa do Mundo, em 2014, teve muita propaganda, o turismo deu um salto, e nós passamos a ser requisitados por agência de turismo para realizarmos passeios, então houve, de certa forma, um reequilíbrio nos nossos ganhos. Mas desde o início da pandemia, nós observamos uma queda muita significativa no fluxo de passageiros, e consequentemente nas nossas rendas " José Sousa, de 44 anos, lancheiro

Há 15 anos trabalhando no ramo, José relembra o período de alta movimentação, registrados até o final dos anos 2000. “Eram, em média, 3 mil passageiros que passavam por aqui. Hoje, é muito difícil de passar dos 200. Só quem ainda utiliza os serviços de lancha, são os moradores de Cacau Pirêra e Mutirão. Antes vinham passageiros da sede de Iranduba, Novo Airão e Manacapuru, então você veja que é uma queda de demanda muita significativa”, desabafou.

Conhecidos também como 'lancheiros', os condutores de lanchas estão enfrentando dificuldades para continuar com os serviços | Foto: Ayrton Senna

Não foi só na renda familiar que a crise sanitária deixou marcas na vida de Sousa, ele também perdeu o irmão e companheiro de trabalho. Ao falar do assunto, ainda recente e sensível, ele olha para a lancha em que trabalhava com o companheiro. “Nós trabalhávamos na mesma lancha... reversávamos”, após uma pequena pausa, ele finalizou. “Ele se foi, então tive que continuar sozinho, né?.”

Para Sousa, o medo é que a movimentação de passageiros e o turismo não melhorem. “Espero que as coisas voltem ao normal logo, para que a gente possa a obter uma renda minimamente razoável. O meu medo é que essa situação [pandêmica] ainda dure por muito mais tempo”, finalizou.

Fuga de trânsito beneficia categoria

A estudante Ingrid Costa, de 22 anos, conta que, mesmo após a inauguração da ponte, prefere viajar até Manaus pelas lanchas da cooperativa.

" Continuo usando o meio de transporte tradicional de lancha, porque moro aqui no Cacau mesmo, e trabalho no Centro de Manaus, então, para mim, compensa muita mais do que eu pegar um ônibus para atravessar a ponte, e depois ter que pegar outro para chegar ao meu local de trabalho. Além do trânsito que é terrível em Manaus " Ingrid Costa, de 22 anos, estudante

Ingrid conta que voltou a morar no Cacau após passar dez anos vivendo no Nordeste do país. Para a universitária, além de ser um elemento da sua rotina, a travessia possui um apelo nostálgico muito forte.

“Não tem um dia que eu embarco em uma lancha e não lembro da época em que era criança e que passava os fins de semana em casas de familiares em Manaus.”

