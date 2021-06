Casal abandona filhotes de cachorro em pet shop de Manaus; veja vídeo

| Foto: Divulgação

MANAUS - Ao invés de receberem carinho, cuidados e proteção, muitos animais estão sendo abandonados e desprezados por seus próprios tutores.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25), uma câmera do circuito de segurança de uma Pet Shop, localizado no conjunto Hiléia, Zona Centro-Oeste da capital, flagrou o momento em que um casal abandona quatro filhotes de cachorro na calçada do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem e uma mulher chegam a pé ao local. A mulher carrega uma sacola de plástico preto, onde estavam os quatro cachorros, e a abandona próximo à porta do Pet Shop.

Ao Em Tempo, a recepcionista da loja, Jeniffer Moraes, de 27 anos, contou detalhes do caso que causam ainda mais revolta. Dois dos filhotes já estavam mortos quando foram resgatados pela equipe do Pet Shop.

" Cheguei para um dia normal de trabalho, quando avistei o pacote com os quatro filhotinhos, infelizmente, dois deles já estavam sem vida. Os outros dois foram higienizados, atendidos pela nossa equipe e, inclusive, já foram devidamente doados. No entanto, o caso não deixa de nos causar grande indignação " Jeniffer Moraes, recepcionista do Pet Shop

Ainda de acordo com a recepcionista da Pet Shop, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

Abandono de animais é crime

Segundo a Lei Federal 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais – que incluem animais domésticos, entre eles cães e gatos, é proibido abandonar os animais.

No artigo 32 do ordenamento jurídico, consta que a pena para a prática do ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, será de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal.

