Em Presidente Figueiredo, falta de iluminação pública gera insegurança

Presidente Figueiredo (AM) - Os moradores de Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus) enfrentam diversas dificuldades devido à péssima infraestrutura do município hoje em dia. Há seis meses na gestão, a prefeita Patrícia Lopes (MDB) também nada fez para atenuar os problemas dos habitantes da ‘terra das cachoeiras’.

Além dos buracos nas principais vias do município, falta de saneamento apropriado, e praças abandonadas, o município também se encontra sem iluminação pública, o que gera insegurança para os moradores



As ruas do bairro Galo da Serra 1, localizado na parte superior da cidade, está praticamente sem nenhuma iluminação. Nessa região passam diversas pessoas todos os dias e muitas delas são vítimas dos assaltantes que se escondem na escuridão da via.

Moradores temem andar durante a noite pelas ruas do município | Foto: Raimundo Paixão

O Em Tempo conversou com a acadêmica de enfermagem, Fabiana Reis, de 31 anos, que relatou como foi assaltada enquanto voltava da faculdade. “Eu nunca fui assaltada e não esperava que um dia isso pudesse acontecer comigo aqui no município. Tentei ver o homem, mas não consegui, porque a rua estava escura, lembro que ele tava usando uma roupa de trabalho.”

A estudante ainda diz que temeu pela vida, procurou ajuda, mas não conseguiu fugir por não enxergar nada devido à falta de iluminação.



“Ele disse para eu não gritar, se não me mataria, ele estava com uma arma branca e pressionou a arma contra mim”, recorda a acadêmica de enfermagem.

Insegurança

Prefeitura não realizou nenhuma ação para resolver a situação dos moradores | Foto: Raimundo Paixão

Os figueiredenses que realizam atividades físicas pela região reclamam da falta de iluminação nas principais vias do município. De acordo com uma jovem, de 22 anos, que preferiu não se identificar, a insegurança já faz parte do cotidiano dos moradores.

" Eu fico muito assustada e triste ao mesmo tempo, eu achei que esse problema de iluminação fosse coisa simples de se resolver e que seria resolvido, eu caminho todos os dias na parte do fim da tarde e volto a noite para casa. A entrada do Galo da Serra é só escuridão, graças a Deus nada aconteceu comigo até hoje, mas lá sempre tem roubo " uma jovem, de 22 anos, que preferiu não se identificar

Sem reposta