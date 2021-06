Buscando conforto dos pacientes, dois Caics são reformados em Manaus

Os contratos contemplam reformas nos consultórios, corredores, recepção, área de espera, cobertura e estacionamento, incluindo serviços de limpeza, pintura, esquadrias, novos pisos, instalações elétricas e hidrossanitárias | Foto: Divulgação

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está avançando com a reforma de mais dois Centros de Atenção Integral à Criança em Manaus: o Caic Maria Helena, situado na avenida Chico Mendes, bairro Novo Israel, na zona norte da cidade, e o Caic Alberto Carreira, localizado na avenida Brasil, bairro Compensa, na zona oeste da capital.

As reformas do Caic Maria Helena e do Caic Alberto Carreira apresentam o percentual de 90% de execução e previsão de conclusão para julho deste ano. Os contratos contemplam reformas nos consultórios, corredores, recepção, área de espera, cobertura e estacionamento, incluindo serviços de limpeza, pintura, esquadrias, novos pisos, instalações elétricas e hidrossanitárias.

Mais infraestrutura hospitalar

Neste mês de junho, o Governo do Amazonas concluiu a reforma do Caic Ana Braga, no bairro São José, zona leste de Manaus. O novo Caic recebeu serviços de pintura, revitalização dos pisos, esquadrias, nova iluminação e instalações hidrossanitárias. Com a reforma, a unidade oferecerá assistência médica para crianças e adolescentes de até 17 anos, com especialidades clínicas em neurologia, nutrologia, ortopedia, pneumologia e psiquiatria.

Década sem reforma

Os Caics estavam em condições precárias, causando desconforto aos funcionários e à população. O Caic Ana Braga não recebia reformas há mais de uma década, sendo que a última ocorreu em 2009.



O Caic Maria Helena não passava por obras de infraestrutura há 11 anos, pois os últimos serviços ocorreram em 2010. Já o Caic Alberto Carreira também estava desde 2010 sem reformas e permanecia com a iluminação precária, com lâmpadas falhas e, inclusive, alas sem iluminação.

Além disso, serão realizadas obras em mais dois Caics da capital, Caic Josephina de Mello, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul, e Caic Doutor Afrânio Soares, situado no bairro Parque 10, na zona centro-sul, cujos processos estão em licitação no Centro de Serviços Compartilhados (CSC).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Lanchas escolares da rede municipal são revitalizadas em Manaus

Reforma de Caic do bairro São José entra na reta final em Manaus