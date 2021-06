Bolsa Universidade: veja resultado de 2ª chamada do processo seletivo

O edital do programa foi lançado em abril deste ano, com 16 mil vagas e mais de 40 mil candidatos inscritos | Foto: Divulgação

Manaus - A consulta individual do resultado da segunda chamada do processo seletivo do Programa Bolsa Universidade foi disponibilizada pela Prefeitura de Manaus.



Nesta fase, mais 2.339 candidatos, que estavam em situação de reserva, foram contemplados com bolsas de estudos em cursos de graduação.

O edital do programa foi lançado pelo prefeito David Almeida em abril deste ano, com 16 mil vagas e mais de 40 mil candidatos inscritos

Para conhecer o resultado, os interessados devem acessar o Portal do Candidato, no endereço sgbu.manaus.am.gov.br , munidos de login e senha de inscrição. Quem for contemplado, irá visualizar no sistema o status "classificado".

Com benefícios integrais e parciais, de 50% e 75%, o objetivo do programa é permitir o acesso ao ensino superior da população de baixa renda, residente em Manaus, que possui renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Estas e outras informações declaradas pelo candidato ainda no ato da inscrição deverão ser comprovadas na etapa de entrega de documentos.

" Os futuros bolsistas deverão entregar a documentação exigida em edital, para fins de comprovação das informações declaradas no ato da inscrição. Feito isso, o benefício está garantido já para o próximo semestre " informou Júnior Nunes, o subsecretário da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão coordenador do programa.

A entrega de documentação inicia na próxima terça-feira (29) e vai até sexta-feira (2), nas 13 instituições de ensino superior credenciadas para a seleção. O atendimento será realizado no horário de 8h às 15h.

Após a entrega de documentos da segunda chamada, a Espi irá avaliar o saldo de vagas remanescentes, a fim de realizar novas chamadas.

*Com informações da assessoria

