Bumbódromo ganha reforço no policiamento para a Live Parintins 2021

Parintins - 150 policiais militares foram destacados para reforçar o perímetro do Bumbódromo, onde acontecerá a Live Parintins 2021 na noite deste sábado (26), em alusão ao Festival Folclórico de Parintins, que teve de ser cancelado pelo segundo ano seguido devido à pandemia do Covid-19.

O reforço no policiamento tem como objetivo garantir a segurança dos envolvidos no evento, além de impedir aglomerações, principalmente no entorno do local. De acordo com a comandante da operação desta noite, a tenente Rebeca Caldas, as tropas policiais estão fazendo patrulhamentos a pé e motorizado.

"O policiamento ostensivo a pé e motorizado está em torno do Bumbódromo e nas principais vias de acesso. Todo esse aparato é para garantir a tranquilidade e a segurança da população parintinense", disse a tenente.

O entorno do Bumbódromo está isolado com barreiras. Entre os 150 policiais que reforçam o patrulhamento em Parintins, estão efetivos da capital, policiais do Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Canil e do Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Parintins.

