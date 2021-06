Governo garante ticket em dinheiro a servidores da saúde do Amazonas

O valor do ticket alimentação dos servidores da saúde é de R$ 500 reais | Foto: Divulgação

Parintins - Em visita a Parintins na manhã deste sábado (26), o governador Wilson Lima (PSC) anunciou que o pagamento do ticket alimentação dos trabalhadores da Saúde da rede estadual continuará sendo feito em dinheiro. O anúncio foi feito durante reunião com lideranças de profissionais de saúde do município. O governador está na cidade para acompanhar mais um mutirão de vacinação.

O valor do ticket alimentação dos servidores da saúde é de R$ 500 reais e vem sendo pago no contracheque, juntamente com o salário.

“Aqui, eu já quero assumir o compromisso de que o auxílio que a gente dá todos os meses, na forma de ticket alimentação, vai continuar sendo em pecúnia”, garantiu o governador, que disse reconhecer o valor dos profissionais da saúde e os esforços de todos durante a pandemia; e que vai continuar avanço na discussão das pautas desse setor.

“Quero destacar a importância que esses profissionais têm durante esse momento muito difícil, que é o momento de pandemia, e que continuam trabalhando, porque segue a vacinação. A gente ainda não conseguiu superar a questão da pandemia e é importante que esses profissionais também sejam valorizados, nesse processo que a gente está avançando de melhoria da saúde, da capital e no interior”.

Abono de salário

Em reconhecimento ao trabalho dos servidores da saúde na pandemia, em abril deste ano, o Governo do Amazonas pagou um abono no valor de um salário base para trabalhadores em cargos efetivos, temporários e comissionados. Cerca de 25,4 mil servidores receberam a bonificação, que também serviu de estímulo para a garantia do bom atendimento à população.

