'Zé do Caixão', servidor do SOS Funeral, morre atropelado em Manaus

Vítima atuava há mais de 20 anos no SOS Funeral, vinculado à Semasc | Foto: Divulgação

Manaus - Uma imprudência no trânsito tirou a vida de mais um amazonense na madrugada deste sábado (26). O servidor público José Carlos Coimbra, de 57 anos, morreu atropelado ao tentar atravessar a avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus.

Conforme a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as características do carro envolvido no acidente não foram identificadas. O motorista, também desconhecido, fugiu sem prestar socorro à vítima, que morreu em via pública.

Ainda conforme a 24ª Cicom, o atropelamento aconteceu por volta de 1h42 deste sábado. O corpo de José Carlos foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Prefeitura lamenta morte

José Carlos atuava há mais de 20 anos no SOS Funeral, vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). E era conhecido pelos colegas de trabalho como “Zé do Caixão".

Em nota de pesar divulgada à imprensa, o prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou profundamente a morte do servidor.

“Lamento a morte do servidor, ainda mais dessa forma trágica. Foram décadas de dedicação, prestando o melhor serviço à população, colocando o exercício da profissão em primeiro lugar, mesmo durante a pandemia, atuando no SOS Funeral. Neste momento, peço a Deus que conforte o coração de familiares e amigos”, disse o prefeito.

Cresce número de mortos por atropelamento em Manaus

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) refletem preocupação, pois a cada três dias, uma pessoa perde a vida em atropelamento . Os dados são dos primeiros meses de 2021. Apenas de janeiro a abril, o estado registrou 37 vítimas fatais desse tipo de acidente, um crescimento de 60,8% na comparação com 23, do mesmo período de 2020.

