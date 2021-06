Jovens participam expressivamente de mutirão de vacinação em Parintins

Juventude comparece em peso para se vacinar após ampliação do mutirão de vacina | Foto: Divulgação

Parintins - Com o anúncio do Governo de que o mutirão de vacinação em Parintins deste sábado (26) atenderia aos maiores de 22 anos, a juventude parintinense compareceu expressivamente nos pontos de vacinação da cidade. Parte da campanha 'Vacina Amazonas', o mutirão registrou grande presença dos jovens que já podem ser vacinados no posto montado em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo.

O estudante universitário Tainã Costa, 28, foi um dos primeiros a chegar na fila da vacinação do sistema drive-thru. Empolgado com a imunização, ele destaca a organização e agilidade na hora de receber a vacina. “É muito gratificante, satisfação total. A gente vai conseguir sair dessa pandemia e seguir em frente. O processo é rápido, o atendimento é bom, pode vir, ficar tranquilo que o pessoal é bom”, disse.

Contagem regressiva

Foram 478 dias esperando por esse momento. Esse é o número que o estudante universitário João Victor Texeira, 23, carrega na placa escrita à mão, que ele fez questão de erguer no momento em que recebeu a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca. Vacinado, ele revela que por várias vezes teve medo da morte nesta pandemia; e ressaltou que a vacinação é o melhor caminho para voltar à normalidade.

“Tive medo de morrer, medo de sair de casa. Mas, tivemos que seguir em frente e aguentando. Muita gente não conseguiu, mas com a graças de Deus e o apoio de toda a comunidade científica estamos chegando lá. Se eu fosse dizer para todos os jovens desse estado: venham se vacinar. Não tenham medo”, disse o estudante.

Já a técnica de logística, Lucinara Rocha, 25, celebrou a aceleração na campanha de vacinação no município. Ansiosa pelo grande momento, ela agradece a oportunidade de estar se imunizando mesmo com a pouca idade. “Na verdade, primeiro, é o sentimento de gratidão. É um alívio, primeiramente. É um privilégio. Eu podendo estar recebendo essa vacina agora, tendo muitas pessoas que não puderam ter essa oportunidade”, disse a jovem.

