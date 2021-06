Em Parintins, mais de 5 mil pessoas são vacinadas em mutirão

Parintins foi o quarto município a receber o mutirão “Vacina Amazonas” | Foto: Divulgação

A campanha “Vacina Amazonas” encerrou o mutirão, neste sábado, em Parintins, com 5.108 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas na população acima de 22 anos. A vacinação foi classificada pelo secretário executivo de assistência do interior, Cássio Espírito Santo, como um sucesso.

"Hoje, tivemos um festival de vacina em Parintins. As pessoas com 22 anos ou mais puderam se vacinar nos quatro pontos de vacinação, com grande adesão da população. A gente entende que a vacina é a maneira eficaz de combater o novo coronavírus", reforça o secretário.

Foram 1.608 pessoas vacinadas no drive-thru, instalado na Praça da Catedral; 1.096 pessoas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda; 1.118 pessoas na UBS Waldir Viana; e 1.286 pessoas na UBS Francisco Galliani.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) atuou no município em parceria com a prefeitura de Parintins e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), e além da vacinação, realizou a testagem dos participantes da Live Parintins 2021.

"Essa nossa missão em Parintins nos trouxe grande alegria. Estamos apenas com uma pessoa internada no hospital. Testamos mais de 500 pessoas, que vão brincar na live, e não tem nenhum caso positivo de Covid-19, o que mostra que a contaminação está estável no município e com baixa transmissibilidade. Mesmo assim, a gente reforça que as pessoas têm que continuar usando máscara, álcool em gel, as medidas de prevenção, distanciamento social, para que a gente não deixe a Covid-19 voltar", afirma.

Para realizar a vacinação da população contra a Covid-19, foram enviadas a Parintins 15 mil doses de imunizantes, sendo 12 mil de AstraZeneca e 3 mil doses de CoronaVac. As doses remanescentes serão incluídas na vacinação de rotina do município.

Parintins foi o quarto município a receber o mutirão “Vacina Amazonas”. No primeiro, na capital, foram vacinadas 141 mil pessoas. Os dois outros foram realizados, simultaneamente, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas.

A campanha Vacina Amazonas já tem novo mutirão agendado. Na próxima terça-feira (29/06), a partir das 18h, será iniciado um viradão de 24h, para a imunização da população a partir de 30 anos de idade na capital.

A vacinação vai acontecer em três postos que funcionarão 24 horas: Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual. Para esse mutirão serão disponibilizadas 95 mil doses de vacina.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Wilson Lima afirma que 'Amazonas tem pressa para vacinar'

Jovens participam expressivamente de mutirão de vacinação em Parintins